النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

استعداداً لافتتاحها كأكبر حديقة عامة بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف م2، وبتكلفة تصل لنحو 80 مليون ريال.

جاء ذلك، ضمن مبادرات الأمانة التطورية لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة" والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل موعد التدشين الذي تقرر أن يكون خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت إلى أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الرياضة، لاحتواء الموقع على مسارات للمشي.

كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، مصمماً وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

وتقع حديقة الأمير ماجد، وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها تنفيذ ممشى بطول 2000 متر، بالإضافة لأكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف م2، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية.

كما تتكون الحديقة بجانب منطقة الألعاب، من مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف م2، وبتكلفة تصل لنحو 80 مليون ريال.

جاء ذلك، ضمن مبادرات الأمانة التطورية لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة" والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل موعد التدشين الذي تقرر أن يكون خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت إلى أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الرياضة، لاحتواء الموقع على مسارات للمشي.

كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، مصمماً وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

وتقع حديقة الأمير ماجد، وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها تنفيذ ممشى بطول 2000 متر، بالإضافة لأكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف م2، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية.

كما تتكون الحديقة بجانب منطقة الألعاب، من مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
05:54 PM

تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

استعداداً لافتتاحها كأكبر حديقة عامة بجدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
2,870

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف م2، وبتكلفة تصل لنحو 80 مليون ريال.

جاء ذلك، ضمن مبادرات الأمانة التطورية لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة" والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل موعد التدشين الذي تقرر أن يكون خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت إلى أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الرياضة، لاحتواء الموقع على مسارات للمشي.

كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، مصمماً وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

وتقع حديقة الأمير ماجد، وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها تنفيذ ممشى بطول 2000 متر، بالإضافة لأكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف م2، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية.

كما تتكون الحديقة بجانب منطقة الألعاب، من مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة