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لمكافحة كورونا.. جامعة بيشة تعزز شراكاتها مع القطاعات الحكومية

قام عميد كلية العلوم والآداب بالنماص والمشرف العام على كلية المجتمع بالنماص الدكتور علي فايز أبو هاشم، ومدير الخدمات المساندة بكليات جامعة بيشة في النماص عبدالله ثابت، بزيارة للقطاعات الحكومية بالمحافظة، شملت محافظة النماص، والْتقوا بالمحافظ المكلف حسن فراج الشهري، كما زار الفريق بلدية النماص، والتقوا برئيس البلدية المهندس عبدالله عايض آل دلبوح، وشملت الزيارة شرطة المحافظة، وكان في استقبالهم مدير الشرطة العميد مبارك محمد القحطاني، وكذلك إدارة الجوازات بالمحافظة، والتقوا بمدير الجوازات النقيب شداد ظافر الأسمري.

تأتي هذه الزيارات ضمن برامج مبادرة عمادة خدمة المجتمع التوعوية لتعزيز الجهود الوطنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا التي دشنها رئيس الجامعة المكلف.

جامعة بيشة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لمكافحة كورونا.. جامعة بيشة تعزز شراكاتها مع القطاعات الحكومية
سبق

قام عميد كلية العلوم والآداب بالنماص والمشرف العام على كلية المجتمع بالنماص الدكتور علي فايز أبو هاشم، ومدير الخدمات المساندة بكليات جامعة بيشة في النماص عبدالله ثابت، بزيارة للقطاعات الحكومية بالمحافظة، شملت محافظة النماص، والْتقوا بالمحافظ المكلف حسن فراج الشهري، كما زار الفريق بلدية النماص، والتقوا برئيس البلدية المهندس عبدالله عايض آل دلبوح، وشملت الزيارة شرطة المحافظة، وكان في استقبالهم مدير الشرطة العميد مبارك محمد القحطاني، وكذلك إدارة الجوازات بالمحافظة، والتقوا بمدير الجوازات النقيب شداد ظافر الأسمري.

تأتي هذه الزيارات ضمن برامج مبادرة عمادة خدمة المجتمع التوعوية لتعزيز الجهود الوطنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا التي دشنها رئيس الجامعة المكلف.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:46 AM

لمكافحة كورونا.. جامعة بيشة تعزز شراكاتها مع القطاعات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قام عميد كلية العلوم والآداب بالنماص والمشرف العام على كلية المجتمع بالنماص الدكتور علي فايز أبو هاشم، ومدير الخدمات المساندة بكليات جامعة بيشة في النماص عبدالله ثابت، بزيارة للقطاعات الحكومية بالمحافظة، شملت محافظة النماص، والْتقوا بالمحافظ المكلف حسن فراج الشهري، كما زار الفريق بلدية النماص، والتقوا برئيس البلدية المهندس عبدالله عايض آل دلبوح، وشملت الزيارة شرطة المحافظة، وكان في استقبالهم مدير الشرطة العميد مبارك محمد القحطاني، وكذلك إدارة الجوازات بالمحافظة، والتقوا بمدير الجوازات النقيب شداد ظافر الأسمري.

تأتي هذه الزيارات ضمن برامج مبادرة عمادة خدمة المجتمع التوعوية لتعزيز الجهود الوطنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا التي دشنها رئيس الجامعة المكلف.

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