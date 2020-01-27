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"بلدي القريات" يسفلت "حي الورود"

استجابة لنداءات عدة للأهالي عبر "سبق"

بعد نداءات عدة ومتكررة لأهالي أحياء القريات الحديثة، منها (الورود غرب القريات)، ومطالبتهم عبر "سبق" بلدية القريات والمجلس البلدي بالالتفات لأحيائهم، تجاوب المجلس البلدي بمحافظة القريات لتلك النداءات في اجتماعه الأخير برئاسة "فالح زعل العنزي"، وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس "سميحان الشمري"، وأعضاء المجلس البلدي الذي أصدر قرارًا بسفلتة حي الورود بشكل عاجل نظرًا للتزايد الكبير والنمو والتوسع السريع الذي يشهده الحي؛ وهو ما جعل الحاجة ملحة لإنجاز المشروع بشكل عاجل.

وتُبيِّن التفاصيل أن المجلس البلدي استعرض عددًا من المحاور المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر قرارًا بالبدء بالسفلتة الفورية لحي الورود بشكل عاجل، والتشديد على المقاول بعدم التأخير في تنفيذ المشروع؛ إذ يشهد الحي تزايدًا ملحوظًا في عدد السكان والمباني السكنية.

كما ناقش المجلس البلدي ربط جامعة الجوف للبنات على الطريق الدولي بالأحياء المقابلة بجسر مشاة حفاظًا على سلامة الطالبات، وأصدر قرارًا آخر بطرح إنشاء جسر للمشاة عن طريق الاستثمار؛ ليسهل الوصول للجامعة من الجهة المقابلة لها.

وكانت "سبق" أول من نقل حاجة "حي الورود" الذي يشهد في السنوات الأخيرة نموًّا سكانيًّا وعمرانيًّا سريعًا وكبيرًا، ونقلت نداءات الأهالي للمسؤولين لتوفير الخدمات البلدية الأساسية، منها السفلتة التي كانت قبل سنوات عدة قد تمت ترسيتها للحي إلا أن المشروع سُحب لموقع آخر بحسب توضيح وزارة الشؤون البلدية في ذلك الوقت.

القريات بلدية القريات المجلس البلدي بالقريات سفلتة حي الورود بالقريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي القريات" يسفلت "حي الورود"
سبق

بعد نداءات عدة ومتكررة لأهالي أحياء القريات الحديثة، منها (الورود غرب القريات)، ومطالبتهم عبر "سبق" بلدية القريات والمجلس البلدي بالالتفات لأحيائهم، تجاوب المجلس البلدي بمحافظة القريات لتلك النداءات في اجتماعه الأخير برئاسة "فالح زعل العنزي"، وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس "سميحان الشمري"، وأعضاء المجلس البلدي الذي أصدر قرارًا بسفلتة حي الورود بشكل عاجل نظرًا للتزايد الكبير والنمو والتوسع السريع الذي يشهده الحي؛ وهو ما جعل الحاجة ملحة لإنجاز المشروع بشكل عاجل.

وتُبيِّن التفاصيل أن المجلس البلدي استعرض عددًا من المحاور المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر قرارًا بالبدء بالسفلتة الفورية لحي الورود بشكل عاجل، والتشديد على المقاول بعدم التأخير في تنفيذ المشروع؛ إذ يشهد الحي تزايدًا ملحوظًا في عدد السكان والمباني السكنية.

كما ناقش المجلس البلدي ربط جامعة الجوف للبنات على الطريق الدولي بالأحياء المقابلة بجسر مشاة حفاظًا على سلامة الطالبات، وأصدر قرارًا آخر بطرح إنشاء جسر للمشاة عن طريق الاستثمار؛ ليسهل الوصول للجامعة من الجهة المقابلة لها.

وكانت "سبق" أول من نقل حاجة "حي الورود" الذي يشهد في السنوات الأخيرة نموًّا سكانيًّا وعمرانيًّا سريعًا وكبيرًا، ونقلت نداءات الأهالي للمسؤولين لتوفير الخدمات البلدية الأساسية، منها السفلتة التي كانت قبل سنوات عدة قد تمت ترسيتها للحي إلا أن المشروع سُحب لموقع آخر بحسب توضيح وزارة الشؤون البلدية في ذلك الوقت.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:44 PM

"بلدي القريات" يسفلت "حي الورود"

استجابة لنداءات عدة للأهالي عبر "سبق"

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
2
2,374

بعد نداءات عدة ومتكررة لأهالي أحياء القريات الحديثة، منها (الورود غرب القريات)، ومطالبتهم عبر "سبق" بلدية القريات والمجلس البلدي بالالتفات لأحيائهم، تجاوب المجلس البلدي بمحافظة القريات لتلك النداءات في اجتماعه الأخير برئاسة "فالح زعل العنزي"، وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس "سميحان الشمري"، وأعضاء المجلس البلدي الذي أصدر قرارًا بسفلتة حي الورود بشكل عاجل نظرًا للتزايد الكبير والنمو والتوسع السريع الذي يشهده الحي؛ وهو ما جعل الحاجة ملحة لإنجاز المشروع بشكل عاجل.

وتُبيِّن التفاصيل أن المجلس البلدي استعرض عددًا من المحاور المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر قرارًا بالبدء بالسفلتة الفورية لحي الورود بشكل عاجل، والتشديد على المقاول بعدم التأخير في تنفيذ المشروع؛ إذ يشهد الحي تزايدًا ملحوظًا في عدد السكان والمباني السكنية.

كما ناقش المجلس البلدي ربط جامعة الجوف للبنات على الطريق الدولي بالأحياء المقابلة بجسر مشاة حفاظًا على سلامة الطالبات، وأصدر قرارًا آخر بطرح إنشاء جسر للمشاة عن طريق الاستثمار؛ ليسهل الوصول للجامعة من الجهة المقابلة لها.

وكانت "سبق" أول من نقل حاجة "حي الورود" الذي يشهد في السنوات الأخيرة نموًّا سكانيًّا وعمرانيًّا سريعًا وكبيرًا، ونقلت نداءات الأهالي للمسؤولين لتوفير الخدمات البلدية الأساسية، منها السفلتة التي كانت قبل سنوات عدة قد تمت ترسيتها للحي إلا أن المشروع سُحب لموقع آخر بحسب توضيح وزارة الشؤون البلدية في ذلك الوقت.

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