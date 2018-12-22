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"الزهراني" عضوًا بمجلس الأعمال السعودي المغربي

أكد: انضمامي فرصة للمشاركة في تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين

انضم رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني حديثًا إلى مجلس الأعمال السعودي المغربي، الذي يهتم بأوجه التعاون الاقتصادي بين المملكتين، امتدادًا لأواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويعتبر الزهراني أحد رجال الأعمال السعوديين الشباب، والمالك لمجموعة شركات "اي زد"، التي تعمل في عدد من القطاعات مثل صناعة المواد الغذائية والحُلي والمجوهرات والقطاع العقاري، وقطاع الخدمات، وكذلك قطاع السياحة والسفر، بالإضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة، وقطاع الخدمات الطبية والعلاجية، والتكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، ولها استثمارات عدة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ولبنان والأردن والمغرب.

وأكد "الزهراني" أن انضمامه للمجلس السعودي المغربي برئاسة علي اليامي يعد فرصة للمشاركة مع زملائه في وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتفق مع أهداف مجلس الأعمال السعودي المغربي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتوفير مناخ استثماري جاذب من خلال استهداف واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

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"الزهراني" عضوًا بمجلس الأعمال السعودي المغربي
سبق

انضم رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني حديثًا إلى مجلس الأعمال السعودي المغربي، الذي يهتم بأوجه التعاون الاقتصادي بين المملكتين، امتدادًا لأواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويعتبر الزهراني أحد رجال الأعمال السعوديين الشباب، والمالك لمجموعة شركات "اي زد"، التي تعمل في عدد من القطاعات مثل صناعة المواد الغذائية والحُلي والمجوهرات والقطاع العقاري، وقطاع الخدمات، وكذلك قطاع السياحة والسفر، بالإضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة، وقطاع الخدمات الطبية والعلاجية، والتكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، ولها استثمارات عدة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ولبنان والأردن والمغرب.

وأكد "الزهراني" أن انضمامه للمجلس السعودي المغربي برئاسة علي اليامي يعد فرصة للمشاركة مع زملائه في وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتفق مع أهداف مجلس الأعمال السعودي المغربي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتوفير مناخ استثماري جاذب من خلال استهداف واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
07:09 PM

"الزهراني" عضوًا بمجلس الأعمال السعودي المغربي

أكد: انضمامي فرصة للمشاركة في تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين

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عوض الفهمي - جدة
0
1,048

انضم رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني حديثًا إلى مجلس الأعمال السعودي المغربي، الذي يهتم بأوجه التعاون الاقتصادي بين المملكتين، امتدادًا لأواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويعتبر الزهراني أحد رجال الأعمال السعوديين الشباب، والمالك لمجموعة شركات "اي زد"، التي تعمل في عدد من القطاعات مثل صناعة المواد الغذائية والحُلي والمجوهرات والقطاع العقاري، وقطاع الخدمات، وكذلك قطاع السياحة والسفر، بالإضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة، وقطاع الخدمات الطبية والعلاجية، والتكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، ولها استثمارات عدة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ولبنان والأردن والمغرب.

وأكد "الزهراني" أن انضمامه للمجلس السعودي المغربي برئاسة علي اليامي يعد فرصة للمشاركة مع زملائه في وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتفق مع أهداف مجلس الأعمال السعودي المغربي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتوفير مناخ استثماري جاذب من خلال استهداف واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

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