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لاعبون ومدربون.. "فيفا" يعلن المرشحين لجوائز TheBest

المنافسة تشتعل في الفئتين.. بينهم "كلوب" و"صلاح" و"ماني"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن المرشحين للفوز بجوائز #TheBest.

وقال "فيفا": إن المرشحين من فئة المدربين هم: (مارسيلو بيلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، وزين الدين زيدان).

وأضاف أن المرشحين في فئة اللاعبين هم: (ياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك).

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبون ومدربون.. "فيفا" يعلن المرشحين لجوائز TheBest
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن المرشحين للفوز بجوائز #TheBest.

وقال "فيفا": إن المرشحين من فئة المدربين هم: (مارسيلو بيلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، وزين الدين زيدان).

وأضاف أن المرشحين في فئة اللاعبين هم: (ياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك).

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:52 PM

لاعبون ومدربون.. "فيفا" يعلن المرشحين لجوائز TheBest

المنافسة تشتعل في الفئتين.. بينهم "كلوب" و"صلاح" و"ماني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن المرشحين للفوز بجوائز #TheBest.

وقال "فيفا": إن المرشحين من فئة المدربين هم: (مارسيلو بيلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، وزين الدين زيدان).

وأضاف أن المرشحين في فئة اللاعبين هم: (ياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك).

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