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عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا تغلبت عليها

في حديث للفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021

وصفت الطالبة رغد محمد علي عسيري، الفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021 من مدارس الرياض عن مشروعها في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، مجال المخ والأعصاب بأن فيه الكثير من الغموض، مشيرة خلال حديثها لقناة الإخبارية إلى أن هدفها من مشروعها إيجاد معلومات أكثر في هذا المجال.

وأضافت: "يتمحور مشروعي في مجال المخ والأعصاب، وكان يتمحور حول جزء في الذاكرة لا تُخزَّن فيه سوى كمية معينة من المعلومات".

وتابعت: "مجال المخ والأعصاب فيه الكثير من الغموض، وهدفي من هذا المشروع إيجاد معلومات أكثر في هذا المجال، وابتكار تطبيقات مستقبلية، فهناك الكثير من الأمراض، كالزهايمر والانفصام باركنسون، لها أعراض في ذاكرة المخ، وفَهْمنا لها يساعدنا على تطوير أدوية أكثر فاعلية لهذه الأمراض".

‏وعن تجربتها في MIT قالت: "اختارتني جامعة MIT الأمريكية العريقة، التي تعد إحدى أهم جامعات العالم في المجال العلمي والتقني، من بين 30 طالبًا وطالبة على مستوى العالم، وشاركت معهم في الصيف الماضي في برنامج علمي، يهدف لربط الطلاب المهتمين بالبحوث العلمية مع علماء للإشراف على مشاريعهم".

وأردفت: "كان مشرف مشروعي بروفيسورًا في جامعة نيويورك، يعمل على working Memory الذاكرة العاملة، وكانت فرصة لا مثيل لها بالنسبة لي؛ إذ تواصلت مع طلاب لهم اهتماماتي نفسها في البحوث العلمية، سواء كانت في مجالات الرياضيات أو العلوم أو علوم الكمبيوتر". معربة عن أمنيتها بنقل الخبرة التي اكتسبتها لبلادها.

ولفتت الفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021 إلى أن ظروف جائحة فيروس كورونا كانت أكبر عقبة واجهتها؛ لأنها حوّلت البرنامج من حضوري في المختبر مع مشرفها في المشروع في معهد MIT إلى أون لاين عن بُعد، إضافة إلى صعوبة تعلم لغة برمجة من الصفر!

واستدركت: "لكن بالرغم من الصعوبات عملت -ولله الحمد- على أكثر من 15 ألف سطر كود لتحليل صور المخ، وتحقيق هدفي في المشروع".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قد توَّج مؤخرًا عن بُعد الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة إبداع «2021»، الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، كما كافأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى بمبلغ 50 ألف ريال لكل فائز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا تغلبت عليها
سبق

وصفت الطالبة رغد محمد علي عسيري، الفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021 من مدارس الرياض عن مشروعها في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، مجال المخ والأعصاب بأن فيه الكثير من الغموض، مشيرة خلال حديثها لقناة الإخبارية إلى أن هدفها من مشروعها إيجاد معلومات أكثر في هذا المجال.

وأضافت: "يتمحور مشروعي في مجال المخ والأعصاب، وكان يتمحور حول جزء في الذاكرة لا تُخزَّن فيه سوى كمية معينة من المعلومات".

وتابعت: "مجال المخ والأعصاب فيه الكثير من الغموض، وهدفي من هذا المشروع إيجاد معلومات أكثر في هذا المجال، وابتكار تطبيقات مستقبلية، فهناك الكثير من الأمراض، كالزهايمر والانفصام باركنسون، لها أعراض في ذاكرة المخ، وفَهْمنا لها يساعدنا على تطوير أدوية أكثر فاعلية لهذه الأمراض".

‏وعن تجربتها في MIT قالت: "اختارتني جامعة MIT الأمريكية العريقة، التي تعد إحدى أهم جامعات العالم في المجال العلمي والتقني، من بين 30 طالبًا وطالبة على مستوى العالم، وشاركت معهم في الصيف الماضي في برنامج علمي، يهدف لربط الطلاب المهتمين بالبحوث العلمية مع علماء للإشراف على مشاريعهم".

وأردفت: "كان مشرف مشروعي بروفيسورًا في جامعة نيويورك، يعمل على working Memory الذاكرة العاملة، وكانت فرصة لا مثيل لها بالنسبة لي؛ إذ تواصلت مع طلاب لهم اهتماماتي نفسها في البحوث العلمية، سواء كانت في مجالات الرياضيات أو العلوم أو علوم الكمبيوتر". معربة عن أمنيتها بنقل الخبرة التي اكتسبتها لبلادها.

ولفتت الفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021 إلى أن ظروف جائحة فيروس كورونا كانت أكبر عقبة واجهتها؛ لأنها حوّلت البرنامج من حضوري في المختبر مع مشرفها في المشروع في معهد MIT إلى أون لاين عن بُعد، إضافة إلى صعوبة تعلم لغة برمجة من الصفر!

واستدركت: "لكن بالرغم من الصعوبات عملت -ولله الحمد- على أكثر من 15 ألف سطر كود لتحليل صور المخ، وتحقيق هدفي في المشروع".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قد توَّج مؤخرًا عن بُعد الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة إبداع «2021»، الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، كما كافأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى بمبلغ 50 ألف ريال لكل فائز.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:41 AM

عسيري: جائحة كورونا أكبر عقبة واجهتها.. وهكذا تغلبت عليها

في حديث للفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021

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عبدالحكيم شار - الرياض
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وصفت الطالبة رغد محمد علي عسيري، الفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021 من مدارس الرياض عن مشروعها في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، مجال المخ والأعصاب بأن فيه الكثير من الغموض، مشيرة خلال حديثها لقناة الإخبارية إلى أن هدفها من مشروعها إيجاد معلومات أكثر في هذا المجال.

وأضافت: "يتمحور مشروعي في مجال المخ والأعصاب، وكان يتمحور حول جزء في الذاكرة لا تُخزَّن فيه سوى كمية معينة من المعلومات".

وتابعت: "مجال المخ والأعصاب فيه الكثير من الغموض، وهدفي من هذا المشروع إيجاد معلومات أكثر في هذا المجال، وابتكار تطبيقات مستقبلية، فهناك الكثير من الأمراض، كالزهايمر والانفصام باركنسون، لها أعراض في ذاكرة المخ، وفَهْمنا لها يساعدنا على تطوير أدوية أكثر فاعلية لهذه الأمراض".

‏وعن تجربتها في MIT قالت: "اختارتني جامعة MIT الأمريكية العريقة، التي تعد إحدى أهم جامعات العالم في المجال العلمي والتقني، من بين 30 طالبًا وطالبة على مستوى العالم، وشاركت معهم في الصيف الماضي في برنامج علمي، يهدف لربط الطلاب المهتمين بالبحوث العلمية مع علماء للإشراف على مشاريعهم".

وأردفت: "كان مشرف مشروعي بروفيسورًا في جامعة نيويورك، يعمل على working Memory الذاكرة العاملة، وكانت فرصة لا مثيل لها بالنسبة لي؛ إذ تواصلت مع طلاب لهم اهتماماتي نفسها في البحوث العلمية، سواء كانت في مجالات الرياضيات أو العلوم أو علوم الكمبيوتر". معربة عن أمنيتها بنقل الخبرة التي اكتسبتها لبلادها.

ولفتت الفائزة بالمركز الثالث في إبداع 2021 إلى أن ظروف جائحة فيروس كورونا كانت أكبر عقبة واجهتها؛ لأنها حوّلت البرنامج من حضوري في المختبر مع مشرفها في المشروع في معهد MIT إلى أون لاين عن بُعد، إضافة إلى صعوبة تعلم لغة برمجة من الصفر!

واستدركت: "لكن بالرغم من الصعوبات عملت -ولله الحمد- على أكثر من 15 ألف سطر كود لتحليل صور المخ، وتحقيق هدفي في المشروع".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قد توَّج مؤخرًا عن بُعد الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة إبداع «2021»، الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، كما كافأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى بمبلغ 50 ألف ريال لكل فائز.

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