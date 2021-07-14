النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

تزامنًا مع بدء موسم الحج.. "الشؤون الإسلامية" تُنهي مشروع فرش مسجد التنعيم بالسجاد الفاخر

بمساحة إجمالية 3200 متر مربع وبمواصفات عالمية وطراز إسلامي فريد.. لتوفير كل سبل الراحة

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمكة المكرمة- أعمال مشروع فرش مسجد التنعيم والمسمى "بمسجد عائشة رضي الله عنها"، بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة في صناعة السجاد بالمملكة؛ في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش المسجد 3200 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ5000 آلاف مُصلٍّ ومصلية، كما تَميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية؛ حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن؛ وفق أعلى المواصفات العالمية.

كما يتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يُلهي المصلين وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن، ويبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام، كما بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200، وفي الاتجاه العرضي 500، وعدد العقد 600.000 عقدة، وعدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم، وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

الجدير بالذكر أن مسجد التنعيم والمعروف بمسجد عائشة ويسمى أيضًا بمسجد العمرة، من أهم المعالم الإسلامية المعروفة، فهو ميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة المكرمة سواء من ساكنيها أو المقيمين؛ إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كم عن المسجد الحرام شمالًا على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم.

كما يتميز المسجد بالأبواب والنوافذ المرتفعة، التي شُيّدت على أحدث طراز معماري، روعي فيه الأصالة والتاريخ، ليمازج بين المعمار الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة؛ إذ يُعد من المواقع المهمة في تاريخ الإسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزامنًا مع بدء موسم الحج.. "الشؤون الإسلامية" تُنهي مشروع فرش مسجد التنعيم بالسجاد الفاخر
سبق

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمكة المكرمة- أعمال مشروع فرش مسجد التنعيم والمسمى "بمسجد عائشة رضي الله عنها"، بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة في صناعة السجاد بالمملكة؛ في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش المسجد 3200 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ5000 آلاف مُصلٍّ ومصلية، كما تَميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية؛ حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن؛ وفق أعلى المواصفات العالمية.

كما يتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يُلهي المصلين وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن، ويبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام، كما بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200، وفي الاتجاه العرضي 500، وعدد العقد 600.000 عقدة، وعدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم، وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

الجدير بالذكر أن مسجد التنعيم والمعروف بمسجد عائشة ويسمى أيضًا بمسجد العمرة، من أهم المعالم الإسلامية المعروفة، فهو ميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة المكرمة سواء من ساكنيها أو المقيمين؛ إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كم عن المسجد الحرام شمالًا على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم.

كما يتميز المسجد بالأبواب والنوافذ المرتفعة، التي شُيّدت على أحدث طراز معماري، روعي فيه الأصالة والتاريخ، ليمازج بين المعمار الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة؛ إذ يُعد من المواقع المهمة في تاريخ الإسلام.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:49 AM

تزامنًا مع بدء موسم الحج.. "الشؤون الإسلامية" تُنهي مشروع فرش مسجد التنعيم بالسجاد الفاخر

بمساحة إجمالية 3200 متر مربع وبمواصفات عالمية وطراز إسلامي فريد.. لتوفير كل سبل الراحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,086

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمكة المكرمة- أعمال مشروع فرش مسجد التنعيم والمسمى "بمسجد عائشة رضي الله عنها"، بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة في صناعة السجاد بالمملكة؛ في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش المسجد 3200 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ5000 آلاف مُصلٍّ ومصلية، كما تَميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية؛ حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن؛ وفق أعلى المواصفات العالمية.

كما يتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يُلهي المصلين وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن، ويبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام، كما بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200، وفي الاتجاه العرضي 500، وعدد العقد 600.000 عقدة، وعدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم، وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

الجدير بالذكر أن مسجد التنعيم والمعروف بمسجد عائشة ويسمى أيضًا بمسجد العمرة، من أهم المعالم الإسلامية المعروفة، فهو ميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة المكرمة سواء من ساكنيها أو المقيمين؛ إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كم عن المسجد الحرام شمالًا على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم.

كما يتميز المسجد بالأبواب والنوافذ المرتفعة، التي شُيّدت على أحدث طراز معماري، روعي فيه الأصالة والتاريخ، ليمازج بين المعمار الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة؛ إذ يُعد من المواقع المهمة في تاريخ الإسلام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة