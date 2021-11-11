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مجمع الفقه الإسلامي و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم

تجسيدًا للدور الريادي في دعم القضايا الإسلامية

وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، وذلك تجسيدًا للدور الريادي الإقليمي والدولي للطرفين في دعم القضايا الإسلامية، وتعزيزًا للرؤية المشتركة لنبذ التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب عبر نشر قيم التسامح والوسطية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، إلى جانب دعم التنسيق بين الطرفين لإنتاج وتوزيع أنواع المحتوى الإعلامي الذي يُعرف بأنشطة كل طرف ومشاريعه.

وأكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، أن تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي من شأنه أن يرفع من جدوى وكفاءة هذه المؤسسات ويمكنها من تحقيق أهدافها وبرامجها على النحو الذي رسمته لنفسها.

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مجمع الفقه الإسلامي و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، وذلك تجسيدًا للدور الريادي الإقليمي والدولي للطرفين في دعم القضايا الإسلامية، وتعزيزًا للرؤية المشتركة لنبذ التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب عبر نشر قيم التسامح والوسطية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، إلى جانب دعم التنسيق بين الطرفين لإنتاج وتوزيع أنواع المحتوى الإعلامي الذي يُعرف بأنشطة كل طرف ومشاريعه.

وأكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، أن تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي من شأنه أن يرفع من جدوى وكفاءة هذه المؤسسات ويمكنها من تحقيق أهدافها وبرامجها على النحو الذي رسمته لنفسها.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:47 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

مجمع الفقه الإسلامي و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم

تجسيدًا للدور الريادي في دعم القضايا الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، وذلك تجسيدًا للدور الريادي الإقليمي والدولي للطرفين في دعم القضايا الإسلامية، وتعزيزًا للرؤية المشتركة لنبذ التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب عبر نشر قيم التسامح والوسطية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، إلى جانب دعم التنسيق بين الطرفين لإنتاج وتوزيع أنواع المحتوى الإعلامي الذي يُعرف بأنشطة كل طرف ومشاريعه.

وأكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، أن تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي من شأنه أن يرفع من جدوى وكفاءة هذه المؤسسات ويمكنها من تحقيق أهدافها وبرامجها على النحو الذي رسمته لنفسها.

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