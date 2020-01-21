النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسام" ينتزع 1.286 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من يناير

إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124.286 لغمًا زرعتها المليشيات

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م، من انتزاع 11 لغمًا مضادة للأفراد، و354 لغمًا مضادًا للدبابات، و13 عبوة ناسفة، و908 ذخائر غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124.286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

مشروع مسام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسام" ينتزع 1.286 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من يناير
سبق

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م، من انتزاع 11 لغمًا مضادة للأفراد، و354 لغمًا مضادًا للدبابات، و13 عبوة ناسفة، و908 ذخائر غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124.286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:48 PM

"مسام" ينتزع 1.286 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من يناير

إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124.286 لغمًا زرعتها المليشيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
404

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م، من انتزاع 11 لغمًا مضادة للأفراد، و354 لغمًا مضادًا للدبابات، و13 عبوة ناسفة، و908 ذخائر غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124.286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,135
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,105
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,535
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,181

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة