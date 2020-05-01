نجوم الشعر يتفاعلون مع "جود الإسكان" بتوفير مساكن لـ4 مستفيدين

بمشاركة الشعراء "المريخي" و"ابن نحيت" و"المساعد" و"ابن مانع"

تفاعل عدد من نجوم الشعر مع ما تقدمه منصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وذلك من خلال الهاشتاق الذي أُطلق في "تويتر" بعنوان "#جود_الشعراء"، وشارك فيه عدد من أبرز الشعراء في السعودية، الذين يحظون بانتشار وشعبية كبيرة، وهم: خالد المريخي، زياد بن نحيت، فهد المساعد وسعيد بن مانع، بتحكيم من الفنان فايز المالكي.

وفي التفاصيل، أسهم نجوم الشعر من خلال فتحهم باب المساهمات لمساعدة الأسر الضمانية في توفير المسكن لتلك العائلات عبر منصة جود الإسكان؛ إذ تم تقديم دعم لتوفير مساكن لعدد 4 مستفيدين من الفئة الأشد حاجة للمسكن.

وتمكنت المنصة منذ تأسيسها قبل عام من خدمة أكثر من 1350 أسرة. وتهدف المنصة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن مسارات عدة، كما تهدف إلى تفعيل الدور الاجتماعي عبر تقديم نموذج للتكافل الاجتماعي من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية، تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية واستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة.

وتعمل "جود الإسكان" على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأُسَر غير القادرة على سداد أجرة المسكن، على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات "الإيجار"، والمستفيد مشمولاً بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتمتع المنصة بمزايا عدة، وخصوصًا فيما يتعلق بعملها الإلكتروني بشكل كامل؛ إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية؛ وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يسر وسهولة بعد التحقق من الاحتياج ميدانيًّا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي، والتأكد من توافُر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر المنصة، والتحقق من الاحتياج إلكترونيًّا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضَعْف القدرة المادية؛ ليتم بعد ذلك إعلان الاحتياج للمساهمين عبر المنصة.

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية. وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن زيارة منصة جود الإسكان من خلال الرابط (joodeskan.org.sa) للاطلاع على المستجدات، أو لمعرفة طرق المساهمة وغيرها.