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أمانة مكة تبدأ في تنفيذ البنية التحتية لقرية البيضاء النموذجية

قامت باستكمال أعمال السفلتة والإنارة وتصريف مياه السيول

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال البنية التحتية في قرية البيضاء النموذجية، جنوبي مكة المكرمة، حيث تستكمل أعمال السفلتة والإنارة وتصريف مياه السيول.

‏وفي التفاصيل، قامت الأمانة بتركيب 238 عامود إنارة، و289 فانوس إنارة، و5 لوحات توزيع الإنارة، و9300 متر طولي كوابل.

وأطلقت الأميرتان نوف بنت فهد وهيفا الفيصل، مبادرة لتحويل قرية البيضاء في إحدى ضواحي مكة المكرمة، إلى قرية نموذجية، حيث أثمر التعاون بينهما عن تأسيس شركة البيضاء غير الربحية، وجمعية البيضاء للتنمية، بهدف تنمية القطاع السكني والقطاع التنموي الاستثماري والترفيهي بالقرية.

وحظيت مبادرة الأميرتين بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ليكون ذلك باكورة لمشاريع تمتد إلى مزيد من القرى والهجر.

أمانة العاصمة المقدسة قرية البيضاء النموذجية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة مكة تبدأ في تنفيذ البنية التحتية لقرية البيضاء النموذجية
سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال البنية التحتية في قرية البيضاء النموذجية، جنوبي مكة المكرمة، حيث تستكمل أعمال السفلتة والإنارة وتصريف مياه السيول.

‏وفي التفاصيل، قامت الأمانة بتركيب 238 عامود إنارة، و289 فانوس إنارة، و5 لوحات توزيع الإنارة، و9300 متر طولي كوابل.

وأطلقت الأميرتان نوف بنت فهد وهيفا الفيصل، مبادرة لتحويل قرية البيضاء في إحدى ضواحي مكة المكرمة، إلى قرية نموذجية، حيث أثمر التعاون بينهما عن تأسيس شركة البيضاء غير الربحية، وجمعية البيضاء للتنمية، بهدف تنمية القطاع السكني والقطاع التنموي الاستثماري والترفيهي بالقرية.

وحظيت مبادرة الأميرتين بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ليكون ذلك باكورة لمشاريع تمتد إلى مزيد من القرى والهجر.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:55 PM

أمانة مكة تبدأ في تنفيذ البنية التحتية لقرية البيضاء النموذجية

قامت باستكمال أعمال السفلتة والإنارة وتصريف مياه السيول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال البنية التحتية في قرية البيضاء النموذجية، جنوبي مكة المكرمة، حيث تستكمل أعمال السفلتة والإنارة وتصريف مياه السيول.

‏وفي التفاصيل، قامت الأمانة بتركيب 238 عامود إنارة، و289 فانوس إنارة، و5 لوحات توزيع الإنارة، و9300 متر طولي كوابل.

وأطلقت الأميرتان نوف بنت فهد وهيفا الفيصل، مبادرة لتحويل قرية البيضاء في إحدى ضواحي مكة المكرمة، إلى قرية نموذجية، حيث أثمر التعاون بينهما عن تأسيس شركة البيضاء غير الربحية، وجمعية البيضاء للتنمية، بهدف تنمية القطاع السكني والقطاع التنموي الاستثماري والترفيهي بالقرية.

وحظيت مبادرة الأميرتين بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ليكون ذلك باكورة لمشاريع تمتد إلى مزيد من القرى والهجر.

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