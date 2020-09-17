النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تدرج كل محافظاتها ضمن القائمة الحمراء لانتشار "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 8.100

صنفت تونس اليوم (الخميس) جميع محافظاتها الـ 24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وبيّن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس تدرج كل محافظاتها ضمن القائمة الحمراء لانتشار "كورونا"
سبق

صنفت تونس اليوم (الخميس) جميع محافظاتها الـ 24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وبيّن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:49 PM

تونس تدرج كل محافظاتها ضمن القائمة الحمراء لانتشار "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 8.100

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
247

صنفت تونس اليوم (الخميس) جميع محافظاتها الـ 24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وبيّن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,104
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,644

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة