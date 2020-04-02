إصابة 900 متشدد يهودي في إسرائيل بـ"كورونا".. يسعلون عمدًا في وجه الشرطة

يرفضون الالتزام بالإجراءات.. وسلطات الاحتلال استعانت بمروحيات للسيطرة عليهم

أماطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، اللثام عن إصابة 900 متشدد يهودي من منطقة "بني باراك" لليهود الحريديم في تل أبيب، بفيروس كورونا.

ويرفض المتشددون اليهود، الالتزام بإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا؛ حيث تتكرر المناوشات بينهم وبين عناصر شرطة الاحتلال التي استعانت بطائرات مروحية وهروات للسيطرة عليهم.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يُظهر الحريديم يتجمهرون في الشوارع ويوجهون السعال عمدًا تجاه عناصر الشرطة الإسرائيلية؛ "استهزاء بأزمة كورونا".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل اليوم إلى 6211؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.