الصين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

منها 4 حالات "وافدة".. ولا وفيات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ منها 4 حالات "وافدة" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس، إلى 82954 شخصاً، فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

وأضافت اللجنة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة "محلية"؛ منها حالتان في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين، وحالة واحدة في شنغهاي، في حين لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.