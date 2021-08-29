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"مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

اضطرت إلى اتباع هذه الخطوة حتى لا تقع في مشكلة قانونية

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن الفئات والأجهزة، التي ستُحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".

وأوضحت الشركة الأمريكية، بحسب تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الأجهزة المزودة بمعالجات قديمة الطراز، لن تتمكن من الحصول على تحديثات "ويندوز 11" الجديدة.

ولكن طمأنت مايكروسوفت، أولئك الذين يمتلكون حواسيب بمعالجات قديمة الطراز، بقولها إنهم قد لا يحصلون على "ويندوز 11"، ولكن سيحصلون على تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.

واضطرت "مايكروسوفت" إلى اتباع هذه الخطوة، حتى لا تقع في مشكلة قانونية، إذا ما تسبب نظام التشغيل الجديد في إحداث أي مشاكل بأجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقدم؛ بسبب المهام الثقيلة الموجودة على نظام تشغيل "ويندوز 11".

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل "ويندوز"، وهو "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.

وتم تقديم "ويندوز 11"، في يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة، وعدد هائل من الميزات الجديدة والمتقدمة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن الفئات والأجهزة، التي ستُحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".

وأوضحت الشركة الأمريكية، بحسب تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الأجهزة المزودة بمعالجات قديمة الطراز، لن تتمكن من الحصول على تحديثات "ويندوز 11" الجديدة.

ولكن طمأنت مايكروسوفت، أولئك الذين يمتلكون حواسيب بمعالجات قديمة الطراز، بقولها إنهم قد لا يحصلون على "ويندوز 11"، ولكن سيحصلون على تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.

واضطرت "مايكروسوفت" إلى اتباع هذه الخطوة، حتى لا تقع في مشكلة قانونية، إذا ما تسبب نظام التشغيل الجديد في إحداث أي مشاكل بأجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقدم؛ بسبب المهام الثقيلة الموجودة على نظام تشغيل "ويندوز 11".

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل "ويندوز"، وهو "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.

وتم تقديم "ويندوز 11"، في يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة، وعدد هائل من الميزات الجديدة والمتقدمة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:43 PM

"مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

اضطرت إلى اتباع هذه الخطوة حتى لا تقع في مشكلة قانونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن الفئات والأجهزة، التي ستُحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".

وأوضحت الشركة الأمريكية، بحسب تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الأجهزة المزودة بمعالجات قديمة الطراز، لن تتمكن من الحصول على تحديثات "ويندوز 11" الجديدة.

ولكن طمأنت مايكروسوفت، أولئك الذين يمتلكون حواسيب بمعالجات قديمة الطراز، بقولها إنهم قد لا يحصلون على "ويندوز 11"، ولكن سيحصلون على تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.

واضطرت "مايكروسوفت" إلى اتباع هذه الخطوة، حتى لا تقع في مشكلة قانونية، إذا ما تسبب نظام التشغيل الجديد في إحداث أي مشاكل بأجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقدم؛ بسبب المهام الثقيلة الموجودة على نظام تشغيل "ويندوز 11".

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل "ويندوز"، وهو "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.

وتم تقديم "ويندوز 11"، في يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة، وعدد هائل من الميزات الجديدة والمتقدمة.

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