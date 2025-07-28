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"الجوازات" تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة

في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام

وفّرت المديرية العامة للجوازات، ممثلة في معهد الجوازات، عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من (10) لغات مختلفة كاللغات: الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسة.

وسخّرت المديرية العامة للجوازات، هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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"الجوازات" تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة
سبق

وفّرت المديرية العامة للجوازات، ممثلة في معهد الجوازات، عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من (10) لغات مختلفة كاللغات: الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسة.

وسخّرت المديرية العامة للجوازات، هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
11:58 AM

"الجوازات" تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة

في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وفّرت المديرية العامة للجوازات، ممثلة في معهد الجوازات، عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من (10) لغات مختلفة كاللغات: الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسة.

وسخّرت المديرية العامة للجوازات، هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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