هل الأرض كروية أم مسطحة؟.. البحار والطائرات دليل هؤلاء على أنها مستوية!

في مؤتمر غريب ببريطانيا ضم 200 شخص اعتبروا أن "ناسا" تضلل العالم

في مؤتمر غريب من نوعه، استضافت مدينة برمنغهام البريطانية مؤتمرًا، يقام لأول مرة؛ للإجابة عن سؤال: هل الأرض كروية أم مسطحة؟ وأجمع الـ200 شخصية الحاضرون على أنها مستوية مسطحة، وساقوا عددًا من الأدلة والبراهين، من بينها أن البحار ثابتة، والطائرات تنتقل بين دول العالم في مسافات معتدلة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، التي نقلت خبرها من صحيفة "التلغراف" البريطانية، قالت: هذا السؤال ليس دعابة. إنه مثار شك وتساؤل لدى البعض. مشيرة إلى أن مؤيدي نظرية الأرض مسطحة عقدوا مؤتمرًا لمناقشة براهين نظريتهم. ويعتقد مؤيدو الأرض المسطحة بنظرية "المؤامرة"، ويؤمنون بأن وكالة ناسا تضلل العالم منذ عقود، وأن الأرض مستوية، ومحاطة بسور من الجليد، وهذا السور مخفي، ومحظور الاقتراب منه حتى لا يرى أحد حافة الأرض. ونظرية الأرض تقول إن صور كروية الأرض غير حقيقية، ويستندون إلى أنه لو كانت الأرض كروية فمن المستحيل أن تبقى البحار ساكنة، والطائرات لن تكون بحاجة إلى التحليق، وستصل للمكان المطلوب مع دوران الأرض.

وقالت "التلغراف" إنه شارك في المؤتمر متخصصون في تكنولوجيا المعلومات، وخبراء في البيئة، وشهد عرض عدد من الخرائط "المسطحة" التي تدعم هذه النظرية. وخلال النقاش الذي دام 3 أيام كشف المتحدثون بعض "الإثباتات" التي تفيد بأن الأرض عبارة عن "فطيرة"؛ لأنها مسطحة، وليست "بروفيترول"، أي كروية.

وقال "ديفيد مارش"، مدير في مكتب تابع لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، إنه أجرى بحثًا توصل من خلاله إلى أن الجاذبية ليست موجودة، وأن القوة الحقيقية الوحيدة في الطبيعة هي الكهرومغناطيسية.

من جانبه، ذكر غاري جون، منظم المؤتمر، أن الحدث يُعقد في وقت يزداد فيه الاهتمام بفكرة الأرض المسطحة، وتقل فيه الثقة بالحكومات التي تروج المغالطات.

وألقى الأرجنتيني إيرو لاندوتشي، وهو ناشط على يوتيوب، تضم قناته أكثر من 40 ألف مشترك، بـ"اللوم على التربويين الذين يسعون إلى تكريس الجهل في نفوس الأشخاص بشأن حقيقة طبيعة الأرض". مضيفًا: "أعتقد أن (الفاتيكان) لعبت دورًا مهمًّا في نشر فكرة الأرض الكروية".

وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت معدلات البحث عبر الإنترنت في بريطانيا عن عبارة "الأرض المسطحة" بـ10 أضعاف، وفقًا لإحصائيات غوغل. كما انتشرت مجموعة من الحسابات على يوتيوب وفيسبوك، تروج لهذه النظرية؛ ما جعلها تحصد عشرات الآلاف من المتابعين.

ودائمًا ما يشدد "مجتمع الأرض المسطحة" - كما تصفهم العديد من التقارير الإخبارية - على أن "هناك مؤامرة منظمة من أمريكا لنشر الأكاذيب، وإخفاء الحقائق".

وفي فبراير الماضي نُظمت ندوة دولية للأرض المسطحة بولاية كارولينا الشمالية، أجمع خلالها المشاركون على أن "ناسا تكذب على الناس منذ عقود من خلال تأكيدها في كل مرة أن الأرض بيضاوية وليست مسطحة".