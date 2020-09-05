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الصلاة عليها اليوم بالرياض.. "الرشود" يتلقى التعازي في وفاة والدته

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم أمس والدة مدير عام الدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن محمد الرشود.

وسوف تكون الصلاة على الفقيدة والدفن في مقبرة جنوب الرياض (طريق الحائر) بعد صلاة الظهر اليوم السبت، مع الحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع والعزاء في المقبرة، أو هاتف ابنها خالد (0500084839).

"سبق" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة " الرشود " وتسأل الله للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

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الصلاة عليها اليوم بالرياض.. "الرشود" يتلقى التعازي في وفاة والدته
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم أمس والدة مدير عام الدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن محمد الرشود.

وسوف تكون الصلاة على الفقيدة والدفن في مقبرة جنوب الرياض (طريق الحائر) بعد صلاة الظهر اليوم السبت، مع الحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع والعزاء في المقبرة، أو هاتف ابنها خالد (0500084839).

"سبق" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة " الرشود " وتسأل الله للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
01:06 AM

الصلاة عليها اليوم بالرياض.. "الرشود" يتلقى التعازي في وفاة والدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم أمس والدة مدير عام الدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد بن محمد الرشود.

وسوف تكون الصلاة على الفقيدة والدفن في مقبرة جنوب الرياض (طريق الحائر) بعد صلاة الظهر اليوم السبت، مع الحرص على التباعد والأخذ بالإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع والعزاء في المقبرة، أو هاتف ابنها خالد (0500084839).

"سبق" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة " الرشود " وتسأل الله للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

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