السودان.. "الخرطوم" تدعو المواطنين للتبليغ الفوري عن "كورونا"

خصصت أرقامًا للاتصال مباشرة بشأن الحالات المشتبه بها

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بجائحة "كورونا" بجميع محافظات الولاية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها خصصت أرقامًا للاتصال والتبليغ مباشرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.