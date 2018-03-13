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السودان.. "الخرطوم" تدعو المواطنين للتبليغ الفوري عن "كورونا"

خصصت أرقامًا للاتصال مباشرة بشأن الحالات المشتبه بها

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بجائحة "كورونا" بجميع محافظات الولاية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها خصصت أرقامًا للاتصال والتبليغ مباشرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

السودان الخرطوم فيروس كورونا الجديد

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السودان.. "الخرطوم" تدعو المواطنين للتبليغ الفوري عن "كورونا"
سبق

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بجائحة "كورونا" بجميع محافظات الولاية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها خصصت أرقامًا للاتصال والتبليغ مباشرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:59 PM

السودان.. "الخرطوم" تدعو المواطنين للتبليغ الفوري عن "كورونا"

خصصت أرقامًا للاتصال مباشرة بشأن الحالات المشتبه بها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بجائحة "كورونا" بجميع محافظات الولاية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها خصصت أرقامًا للاتصال والتبليغ مباشرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

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