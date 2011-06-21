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"الخارجية اليمنية" تُدين هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب والمملكة

هذه المليشيا مرتهنة للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب سلسلة متصلة من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين بمحافظتيْ مأرب والحديدة اليمنيتين، واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب واعتداءاتها الممنهجة التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاقها عددًا من الطائرات المسيرة والمقذوفات والصواريخ.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس، أن تلك الهجمات الإرهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر ما هو إلا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل إضافي على ارتهان إرادة هذه المليشيا للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة، كما يؤكد طبيعتها العدوانية وخطورة نهجها وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهانة به، وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة.

وشددت الوزارة على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وتطالب المجتمع الدولي بعدم السكوت على تلك الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وإدانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من عواقب ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية اليمنية" تُدين هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب والمملكة
سبق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب سلسلة متصلة من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين بمحافظتيْ مأرب والحديدة اليمنيتين، واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب واعتداءاتها الممنهجة التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاقها عددًا من الطائرات المسيرة والمقذوفات والصواريخ.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس، أن تلك الهجمات الإرهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر ما هو إلا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل إضافي على ارتهان إرادة هذه المليشيا للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة، كما يؤكد طبيعتها العدوانية وخطورة نهجها وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهانة به، وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة.

وشددت الوزارة على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وتطالب المجتمع الدولي بعدم السكوت على تلك الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وإدانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من عواقب ذلك.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:21 AM

"الخارجية اليمنية" تُدين هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب والمملكة

هذه المليشيا مرتهنة للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب سلسلة متصلة من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين بمحافظتيْ مأرب والحديدة اليمنيتين، واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب واعتداءاتها الممنهجة التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاقها عددًا من الطائرات المسيرة والمقذوفات والصواريخ.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس، أن تلك الهجمات الإرهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر ما هو إلا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل إضافي على ارتهان إرادة هذه المليشيا للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة، كما يؤكد طبيعتها العدوانية وخطورة نهجها وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهانة به، وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة.

وشددت الوزارة على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وتطالب المجتمع الدولي بعدم السكوت على تلك الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وإدانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من عواقب ذلك.

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