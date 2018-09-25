النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة.. "عون" يتحدث للأمم المتحدة

قال: لبنان دخلت مع حكومة "ميقاتي" مرحلة جديدة ونسعى لخطة تعافي مالي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة: إن الفساد وسوء الإدارة فاقما الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر "عون"، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "لبنان مر في العامين الأخيرين بأصعب أزماته وأوقاته، حيث انفجرت في آن أزمات متلاحقة منها الموروث والمتناسل والطارئ".

لكنه عاد ليقول إن بلاده دخلت مع حكومة نجيب ميقاتي مرحلة جديدة، "حيث التزمت الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد".

وأضاف: "نسعى لوضع خطة تعافٍ مالي بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار "عون" إلى أن "الحكومة العتيدة تنتظرها تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب والمجتمع الدولي".

وتابع: "كما نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص لإنعاش الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل".

وأردف قائلاً: "نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة.. "عون" يتحدث للأمم المتحدة
سبق

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة: إن الفساد وسوء الإدارة فاقما الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر "عون"، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "لبنان مر في العامين الأخيرين بأصعب أزماته وأوقاته، حيث انفجرت في آن أزمات متلاحقة منها الموروث والمتناسل والطارئ".

لكنه عاد ليقول إن بلاده دخلت مع حكومة نجيب ميقاتي مرحلة جديدة، "حيث التزمت الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد".

وأضاف: "نسعى لوضع خطة تعافٍ مالي بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار "عون" إلى أن "الحكومة العتيدة تنتظرها تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب والمجتمع الدولي".

وتابع: "كما نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص لإنعاش الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل".

وأردف قائلاً: "نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:23 PM

ساعدونا لاستعادة أموال جرائم الفساد والمهربة.. "عون" يتحدث للأمم المتحدة

قال: لبنان دخلت مع حكومة "ميقاتي" مرحلة جديدة ونسعى لخطة تعافي مالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
2,399

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة: إن الفساد وسوء الإدارة فاقما الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر "عون"، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "لبنان مر في العامين الأخيرين بأصعب أزماته وأوقاته، حيث انفجرت في آن أزمات متلاحقة منها الموروث والمتناسل والطارئ".

لكنه عاد ليقول إن بلاده دخلت مع حكومة نجيب ميقاتي مرحلة جديدة، "حيث التزمت الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد".

وأضاف: "نسعى لوضع خطة تعافٍ مالي بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار "عون" إلى أن "الحكومة العتيدة تنتظرها تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب والمجتمع الدولي".

وتابع: "كما نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص لإنعاش الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل".

وأردف قائلاً: "نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,918
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,732
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,254

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة