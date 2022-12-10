مكة.. البحث عن مفقود يكشف مصرع 4 عمال سقطوا من برج تحت الإنشاء

بعد ورود بلاغ من ذوي أحد المتوفين وعُثر عليه ومعه 3 آخرون

لقي 4 عمال مصرعهم بعد سقوطهم من برج تحت الإنشاء مكون من 24 طابقًا بحي العزيزية، واستقر بهم الحال في منور البرج. فيما باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني الحادث، وتم انتشالهم، وبعد الكشف عليهم اتضح أنهم متوفون.

وفي التفاصيل، تم الكشف عن الحادث بعدما ورد بلاغ من ذوي أحد المتوفين بفقدهم ابنهم أمس، وبعد البحث وجدوه مع ثلاثة آخرين، وكانوا جميعا متوفين بعد سقوطهم أثناء عملهم من برج تحت الإنشاء.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مقيم، يفيد بسقوط أشخاص من فندق تحت الإنشاء. وعند وصول الجهات الأمنية اتضح أن مقيمًا فَقَد ابنه منذ يوم أمس يعمل في المكان نفسه، وبعد البحث عنه في الفندق الذي يعمل به عُثر عليه ومعه ثلاثة أشخاص متوفين في منور برج مكون من (٢٤) طابقًا. وعند وصول الدفاع المدني والهلال الأحمر تم استخراج الأشخاص الأربعة، وجميعهم من الجنسية المالية، وتم الكشف عليهم، واتضح أنهم متوفون جميعًا.

وأكدت المصادر أنه بعد التحقيقات المبدئية تبيَّن أن الأشخاص كانوا على سقالة بالدور الـ15، وسقطوا جميعًا في المنور. وقد تولت شرطة العزيزية التحقيقات وإكمال اللازم.