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47 إدارة تعليمية تبحث رفع التحصيل في الصفوف الأولية بعسير

خلال فعاليات برنامج لقاء "مهارات وأدوات"

انطلقت فعاليات برنامج لقاء "مهارات وأدوات.. رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية"، الاثنين، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.

جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية في المملكة، وبتنظيم من قسمي الصفوف الأولية للبنين والبنات.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بعسير، نورة آل مفرح، في كلمتها، أهمية هذا اللقاء الذي تستضيفه عسير إيمانًا بأهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة باعتبارها مشروع وطني هام في العملية التعليمية.

وقال مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة، محمد آل طارش، إن اللقاء يهدف إلى بحث سبل رفع مستوى التحصيل الدراسي في الميدان التربوي، من خلال ورش عمل نوعية تستمر على مدى ثلاثة أيام، يتم خلالها مناقشة خمسة محاور رئيسة، تتمثل في "تحديد أبرز مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والرياضيات والعلوم ومواد لغتي والطرق العلاجية المناسبة لها، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية، إضافة إلى استعراض التجارب الميدانية واستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي، فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لتحكيم مخرجات هذه المحاور والخروج بتوصيات ونتائج هذه الورش.

وكان اللقاء انطلق بعرض فيلم مرئي استعرض مراحل الصفوف الأولية منذ تأسيسها في وزارة التعليم، ثم قدمت عدد من طالبات الابتدائية العاشرة لوحة ترحيبية بضيوف وضيفات اللقاء.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الصفوف الأولية بالوزارة "بنات"، منيرة الداعج، أهمية التواكب مع المتغيرات التي تعيشها المجتمعات والتطور المتسارع في العالم.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بجهد لمواكبة هذا التسارع من خلال رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة العصر.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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47 إدارة تعليمية تبحث رفع التحصيل في الصفوف الأولية بعسير
سبق

انطلقت فعاليات برنامج لقاء "مهارات وأدوات.. رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية"، الاثنين، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.

جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية في المملكة، وبتنظيم من قسمي الصفوف الأولية للبنين والبنات.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بعسير، نورة آل مفرح، في كلمتها، أهمية هذا اللقاء الذي تستضيفه عسير إيمانًا بأهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة باعتبارها مشروع وطني هام في العملية التعليمية.

وقال مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة، محمد آل طارش، إن اللقاء يهدف إلى بحث سبل رفع مستوى التحصيل الدراسي في الميدان التربوي، من خلال ورش عمل نوعية تستمر على مدى ثلاثة أيام، يتم خلالها مناقشة خمسة محاور رئيسة، تتمثل في "تحديد أبرز مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والرياضيات والعلوم ومواد لغتي والطرق العلاجية المناسبة لها، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية، إضافة إلى استعراض التجارب الميدانية واستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي، فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لتحكيم مخرجات هذه المحاور والخروج بتوصيات ونتائج هذه الورش.

وكان اللقاء انطلق بعرض فيلم مرئي استعرض مراحل الصفوف الأولية منذ تأسيسها في وزارة التعليم، ثم قدمت عدد من طالبات الابتدائية العاشرة لوحة ترحيبية بضيوف وضيفات اللقاء.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الصفوف الأولية بالوزارة "بنات"، منيرة الداعج، أهمية التواكب مع المتغيرات التي تعيشها المجتمعات والتطور المتسارع في العالم.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بجهد لمواكبة هذا التسارع من خلال رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة العصر.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:01 PM

47 إدارة تعليمية تبحث رفع التحصيل في الصفوف الأولية بعسير

خلال فعاليات برنامج لقاء "مهارات وأدوات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انطلقت فعاليات برنامج لقاء "مهارات وأدوات.. رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية"، الاثنين، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.

جاء ذلك برعاية مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، وبمشاركة 47 إدارة تعليمية في المملكة، وبتنظيم من قسمي الصفوف الأولية للبنين والبنات.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بعسير، نورة آل مفرح، في كلمتها، أهمية هذا اللقاء الذي تستضيفه عسير إيمانًا بأهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة باعتبارها مشروع وطني هام في العملية التعليمية.

وقال مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة، محمد آل طارش، إن اللقاء يهدف إلى بحث سبل رفع مستوى التحصيل الدراسي في الميدان التربوي، من خلال ورش عمل نوعية تستمر على مدى ثلاثة أيام، يتم خلالها مناقشة خمسة محاور رئيسة، تتمثل في "تحديد أبرز مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والرياضيات والعلوم ومواد لغتي والطرق العلاجية المناسبة لها، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية، إضافة إلى استعراض التجارب الميدانية واستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي، فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لتحكيم مخرجات هذه المحاور والخروج بتوصيات ونتائج هذه الورش.

وكان اللقاء انطلق بعرض فيلم مرئي استعرض مراحل الصفوف الأولية منذ تأسيسها في وزارة التعليم، ثم قدمت عدد من طالبات الابتدائية العاشرة لوحة ترحيبية بضيوف وضيفات اللقاء.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الصفوف الأولية بالوزارة "بنات"، منيرة الداعج، أهمية التواكب مع المتغيرات التي تعيشها المجتمعات والتطور المتسارع في العالم.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بجهد لمواكبة هذا التسارع من خلال رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة العصر.

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