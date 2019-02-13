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"ساما" تصدر إطار "الحوكمة الشرعية" للمصارف والبنوك في المملكة

تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والتنفيذية واللجنة الشرعية

انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ عملت "ساما" على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية" الهادف إلى وضع حدّ أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. علماً بأنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

ساما الحوكمة الشرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تصدر إطار "الحوكمة الشرعية" للمصارف والبنوك في المملكة
سبق

انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ عملت "ساما" على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية" الهادف إلى وضع حدّ أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. علماً بأنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
07:02 PM

"ساما" تصدر إطار "الحوكمة الشرعية" للمصارف والبنوك في المملكة

تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والتنفيذية واللجنة الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ عملت "ساما" على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية" الهادف إلى وضع حدّ أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. علماً بأنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

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