تجاوباً مع "سبق".. "أمانة جدة" عن احتياج "البشائر": تصاميم وأخطرت "الكهرباء"

"البقمي": جرى إدراج طلب الأهالي في اكتمال السفلتة ضمن المشاريع المستقبلية

أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة، محمد البقمي؛ أنه وبحسب إفادة الجهة المعنية تمّت دراسة مخطط البشاير وعمل التصاميم اللازمة لشبكة الطرق وتمّ إخطار شركة الكهرباء السعودية بذلك، وبشأن طلب الأهالي اكتمال السفلتة في المخطط فقد تمّ إدراج الاحتياج ضمن المشاريع المستقبلية؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "بشاير جدة": الكهرباء تشترط التمهيد للإنارة.. والأمانة تتعذر!

وجاء تعقيب "أمانة جدة" بعد شكاوى تلقتها "سبق"، من عديد من أهالي مخطط البشاير، يقولون فيها أن كثيراً من مباني المُلاك أصبحت جاهزة للسكن، ولم يصل إليها الأسفلت والكهرباء حتى الآن؛ وذلك بسبب رفض شركة الكهرباء إيصال الخدمة قبل تمهيد الشوارع من قِبل الأمانة، كما أفاد المسؤولون بالشركة، بأنه تمّت مخاطبة الأمانة مرات عديدة بهذا الخصوص، وشدّدوا على أنه لا يمكن إيصال الخدمة إلا بعد تمهيد الشوارع.

وأضافوا، أن أمانة محافظة جدة تعذرت حالياً، ويتشبث المسؤولون في شركة الكهرباء بالتمهيد كشرط أساسي لإيصال التيار الكهربائي رغم أن عدداً من المخططات بجدة وصل إليها التيار الكهربائي ولم يتم تمهيد شوارعها حتى الآن.