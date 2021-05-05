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مجلس الإشراف على "فيسبوك" يؤيد حظر حساب "ترامب"

أشار إلى أن اثنين من أقوال الرئيس السابق انتهكا معايير المحتوى

ثبّت مجلس الإشراف على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، قرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة.

وصوّت المجلس شبه المستقل لخيار دعم حظره من المنصة بعد تعليق حسابه قبل أربعة أشهر؛ بسبب التحريض على العنف الذي شهده مبنى الكابيتول في واشنطن يوم السادس من يناير الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ووافق مجلس الإشراف على أن اثنين من الأقوال التي نشرها "ترامب" على المنصة في السادس من يناير انتهكا بشدة معايير المحتوى الخاصة بكل من "فيسبوك" و"انستجرام".

وطلب من الشركة أن تراجع المسألة بعد ستة أشهر من الآن، بعدما أشار إلى أنه لم يكن من المناسب لـ"فيسبوك" أن يفرض عقوبة مدتها غير محددة.

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مجلس الإشراف على "فيسبوك" يؤيد حظر حساب "ترامب"
سبق

ثبّت مجلس الإشراف على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، قرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة.

وصوّت المجلس شبه المستقل لخيار دعم حظره من المنصة بعد تعليق حسابه قبل أربعة أشهر؛ بسبب التحريض على العنف الذي شهده مبنى الكابيتول في واشنطن يوم السادس من يناير الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ووافق مجلس الإشراف على أن اثنين من الأقوال التي نشرها "ترامب" على المنصة في السادس من يناير انتهكا بشدة معايير المحتوى الخاصة بكل من "فيسبوك" و"انستجرام".

وطلب من الشركة أن تراجع المسألة بعد ستة أشهر من الآن، بعدما أشار إلى أنه لم يكن من المناسب لـ"فيسبوك" أن يفرض عقوبة مدتها غير محددة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:21 PM

مجلس الإشراف على "فيسبوك" يؤيد حظر حساب "ترامب"

أشار إلى أن اثنين من أقوال الرئيس السابق انتهكا معايير المحتوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثبّت مجلس الإشراف على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، قرار إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة.

وصوّت المجلس شبه المستقل لخيار دعم حظره من المنصة بعد تعليق حسابه قبل أربعة أشهر؛ بسبب التحريض على العنف الذي شهده مبنى الكابيتول في واشنطن يوم السادس من يناير الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ووافق مجلس الإشراف على أن اثنين من الأقوال التي نشرها "ترامب" على المنصة في السادس من يناير انتهكا بشدة معايير المحتوى الخاصة بكل من "فيسبوك" و"انستجرام".

وطلب من الشركة أن تراجع المسألة بعد ستة أشهر من الآن، بعدما أشار إلى أنه لم يكن من المناسب لـ"فيسبوك" أن يفرض عقوبة مدتها غير محددة.

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