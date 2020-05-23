النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

قطر: تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

لترتفع حالات الوفيات إلى 21

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حالات الوفيات إلى 21 حالة.

وقالت "الصحة" القطرية: إن إجمالي الحالات النشطة الحالية يبلغ 33679 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 620 حالة، وإجمالي حالات التعافي 8513.

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر: تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حالات الوفيات إلى 21 حالة.

وقالت "الصحة" القطرية: إن إجمالي الحالات النشطة الحالية يبلغ 33679 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 620 حالة، وإجمالي حالات التعافي 8513.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
05:03 PM

قطر: تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

لترتفع حالات الوفيات إلى 21

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,095

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حالات الوفيات إلى 21 حالة.

وقالت "الصحة" القطرية: إن إجمالي الحالات النشطة الحالية يبلغ 33679 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 620 حالة، وإجمالي حالات التعافي 8513.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة