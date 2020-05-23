قطر: تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

لترتفع حالات الوفيات إلى 21

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حالات الوفيات إلى 21 حالة.

وقالت "الصحة" القطرية: إن إجمالي الحالات النشطة الحالية يبلغ 33679 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 620 حالة، وإجمالي حالات التعافي 8513.