الشاعر "الزلامي" بعد هروب أمير قطر: تهرب من الواقع ولو واقعك مر

سطر أبياتاً لاقت رواجاً واسعاً على "تويتر"

سطّر الشاعر تركي بن رشيد الزلامي أبياتاً شعرية تحت وسم #تميم_يهرب_من_قمة_تونس، الذي تصدر قائمة "الترند" في "تويتر" بدول الخليج العربي، بعد خروج أمير قطر من القمة العربية اليوم الأحد، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وذلك بعد الإجماع العربي على رفض التدخل الإيراني والتركي في الدول العربية.

وجاءت أبيات "الزلامي" التي لاقت رواجاً واسعاً على منصة "تويتر" على النحو التالي:

‏تهرب من الواقع ولو واقعك مر

يا من تساوى مع غيابك حضورك

أظن عزمي قال لك للورى در

ولا عاد تلعب دور ما هو بدورك

يا كثر ما تحمل من الحقد والشر

على العرب والا العجم هم سرورك

لا قال أردوغان لك عادةً سر

جيت العرب مسرع وطفيت نورك

وكان البث التلفزيوني المصاحب للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، اليوم الأحد، وثّق لحظة مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وذلك أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد فيها أن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمتها وأطالتها.