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دفعة ديسمبر.. "الصندوق العقاري" يودع 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

إجمالي ما تمّ إيداعه منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 تجاوز 33.3 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر ديسمبر 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي؛ إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأضاف أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2021 تجاوز 33.3 مليار ريال، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.

وأوضح ابن ماضي؛ أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية أسهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج "القرض المدعُوم" خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق https://portal.redf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دفعة ديسمبر.. "الصندوق العقاري" يودع 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر ديسمبر 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي؛ إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأضاف أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2021 تجاوز 33.3 مليار ريال، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.

وأوضح ابن ماضي؛ أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية أسهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج "القرض المدعُوم" خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق https://portal.redf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:37 AM

دفعة ديسمبر.. "الصندوق العقاري" يودع 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

إجمالي ما تمّ إيداعه منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 تجاوز 33.3 مليار ريال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر ديسمبر 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي؛ إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأضاف أن إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2021 تجاوز 33.3 مليار ريال، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.

وأوضح ابن ماضي؛ أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية أسهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج "القرض المدعُوم" خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق https://portal.redf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".

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