الرياض.. اختتام معرض "هن وهم نحن" بعرض لوحات تشكيلية

خصص 7% من مبيعاته للجمعية السعودية لمرض ألزهايمر

اختتم معرض "هن وهم نحن" أعماله في صالة نايلا للفنون بالرياض، والذي امتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، تم خلاله عرض لوحات فنية وتشكيلية قدمتها "أمهات سعوديات مبدعات"، في تجربة فريدة من نوعها، لأول مرة على مستوى المملكة.

شهدت افتتاح المعرض حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وسط حضور كبير من صاحبات السمو الملكي، ونخبة من الشخصيات الاجتماعية، وسيدات العمل التطوعي والخيري، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المشاهير، وأهل والفن، والصحافة، والإعلام.

وحقق المعرض الذي نظمته مؤسسة "هن وهم نحن"، نجاحاً كبيراً ولافتاً، وحضوراً مميزاً، من جانب الزوار، حيث خصص منظمو المعرض نسبة 7 في المائة للجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر من ريع إجمالي مبيعات اللوحات الفنية والتشكيلية؛ دعماً لأسر الجمعية، ومرضاهم، بجانب دعم برامج ومشاريع الجمعية المقدمة لمرضى ألزهايمر.

من جهتها، عبرت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "هن وهم نحن" الأميرة مها بنت بن عبدالعزيز بن جلوي، عن شكرها وتقديرها للأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على اهتمامها بفعاليات المعرض وزيارته في اليوم الأول لافتتاح أعماله، حيث أبدت خلال الزيارة إعجابها باللوحات الفنية والتشكيلية التي تعكس الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها المرأة السعودية.

من جانب آخر، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هن وهم نحن"، عاتكة الغصن، أن فعاليات وأعمال المعرض شهدت نجاحا كبيرا وملفتا، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير الذي وجدته أعمال المعرض مثل لهم دافعا قويا في المؤسسة، لتنظيم معارض مماثلة، في عدد من مناطق المملكة.

كما قدمت شكرها، وتقديرها للأميرة نورة بنت محمد بن سعود، على تفضلها بزيارة فعاليات وأعمال المعرض، وتشجيعها للأمهات اللاتي عرضن لوحات فنية، وتشكيلية مميزة، طوال فترة انعقاد أعمال المعرض.

وأوضحت أن المعرض ضم أيضاً لوحات فنية مميزة لرئيسة مجلس إدارة مؤسسة "هن وهم نحن"، الأميرة مها بنت بن عبدالعزيز بن جلوي، حيث نالت اللوحات إعجاب الحضور والزوار.

وقالت "الغصن": إن المعرض شهد حضوراً مميزاً من المشاهير والفنانات اللاتي زرن المعرض، وأبدين إعجابهن باللوحات الفنية التي ضمها المعرض.

كما عبرت عن شكرها على ما قدمنه من تشجيع ودعم، وبصورة خاصة الفنانة لولو بنت عبدالرزاق الحمود؛ لدعمها لأعمال المعرض قبل وأثناء انعقاده.