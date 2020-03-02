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جامعة حائل توقّع اتفاقية مع "عيادات الأعمال"

على هامش "هاكاثون الجامعة 2020"..

وقّعت جامعة حائل، اليوم، وعلى هامش المسابقة البرمجيّة الوطنية الثالثة "هاكاثون جامعة حائل 2020"، اتفاقية مع "عيادات الأعمال"؛ لاستكمال التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال الاستشارات والإرشاد والتوجيه والتدريب والاستثمار ودعم أصحاب المشاريع مستقبلاً.

ومثَّل الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو، ومثّل "عيادات الأعمال" رئيس مجلس الإدارة ثامر بن أحمد الفرشوطي.

وكانت عيادات الأعمال شاركت كشريك استشاري استثماري في هاكثون البرمجة والأعمال بجامعة حائل، والذي رعى اختتامه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتأتي الاتفاقية لتعزز روح الابتكار والإبداع والتنافس لبناء برامج جديدة لدى المشاركين، سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو أفراد المجتمع.

فيما يأتي الهاكثون لتنمية قدرات المشاركين على التحليل والتصميم وكتابة البرامج بأحد لغات البرمجة واستثمار الوقت، فضلاً عن تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي مع القطاعات الأخرى لاسيما مع قطاع ريادة الأعمال.

وتضم عيادات الأعمال خبراء ومستشارين ومرشدين ومدربين ومستثمرين متخصصين في قطاعات الأعمال من بينها ريادة الأعمال التقنية، ولديها الكثير من الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة الهادفة إلى زيادة نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم ناتج الدخل المحلي.

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جامعة حائل توقّع اتفاقية مع "عيادات الأعمال"
سبق

وقّعت جامعة حائل، اليوم، وعلى هامش المسابقة البرمجيّة الوطنية الثالثة "هاكاثون جامعة حائل 2020"، اتفاقية مع "عيادات الأعمال"؛ لاستكمال التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال الاستشارات والإرشاد والتوجيه والتدريب والاستثمار ودعم أصحاب المشاريع مستقبلاً.

ومثَّل الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو، ومثّل "عيادات الأعمال" رئيس مجلس الإدارة ثامر بن أحمد الفرشوطي.

وكانت عيادات الأعمال شاركت كشريك استشاري استثماري في هاكثون البرمجة والأعمال بجامعة حائل، والذي رعى اختتامه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتأتي الاتفاقية لتعزز روح الابتكار والإبداع والتنافس لبناء برامج جديدة لدى المشاركين، سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو أفراد المجتمع.

فيما يأتي الهاكثون لتنمية قدرات المشاركين على التحليل والتصميم وكتابة البرامج بأحد لغات البرمجة واستثمار الوقت، فضلاً عن تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي مع القطاعات الأخرى لاسيما مع قطاع ريادة الأعمال.

وتضم عيادات الأعمال خبراء ومستشارين ومرشدين ومدربين ومستثمرين متخصصين في قطاعات الأعمال من بينها ريادة الأعمال التقنية، ولديها الكثير من الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة الهادفة إلى زيادة نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم ناتج الدخل المحلي.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:15 PM

جامعة حائل توقّع اتفاقية مع "عيادات الأعمال"

على هامش "هاكاثون الجامعة 2020"..

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خالد السليمي - حائل
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وقّعت جامعة حائل، اليوم، وعلى هامش المسابقة البرمجيّة الوطنية الثالثة "هاكاثون جامعة حائل 2020"، اتفاقية مع "عيادات الأعمال"؛ لاستكمال التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال الاستشارات والإرشاد والتوجيه والتدريب والاستثمار ودعم أصحاب المشاريع مستقبلاً.

ومثَّل الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو، ومثّل "عيادات الأعمال" رئيس مجلس الإدارة ثامر بن أحمد الفرشوطي.

وكانت عيادات الأعمال شاركت كشريك استشاري استثماري في هاكثون البرمجة والأعمال بجامعة حائل، والذي رعى اختتامه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتأتي الاتفاقية لتعزز روح الابتكار والإبداع والتنافس لبناء برامج جديدة لدى المشاركين، سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو أفراد المجتمع.

فيما يأتي الهاكثون لتنمية قدرات المشاركين على التحليل والتصميم وكتابة البرامج بأحد لغات البرمجة واستثمار الوقت، فضلاً عن تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي مع القطاعات الأخرى لاسيما مع قطاع ريادة الأعمال.

وتضم عيادات الأعمال خبراء ومستشارين ومرشدين ومدربين ومستثمرين متخصصين في قطاعات الأعمال من بينها ريادة الأعمال التقنية، ولديها الكثير من الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة الهادفة إلى زيادة نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم ناتج الدخل المحلي.

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