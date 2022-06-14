قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية . وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة. وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.

"متحدث ‫الصحة": لهذا السبب ترتفع حالات كورونا الحرجة منذ منتصف مايو محمد المواسي سبق 2020-06-14 قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية .



وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.



وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 04:15 PM

"متحدث ‫الصحة": لهذا السبب ترتفع حالات كورونا الحرجة منذ منتصف مايو أكد أن 90% منها في هذه المناطق





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قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية .



وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.



وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.