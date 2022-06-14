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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

"متحدث ‫الصحة": لهذا السبب ترتفع حالات كورونا الحرجة منذ منتصف مايو

أكد أن 90% منها في هذه المناطق

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية .

وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.

وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث ‫الصحة": لهذا السبب ترتفع حالات كورونا الحرجة منذ منتصف مايو
سبق

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية .

وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.

وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:15 PM

"متحدث ‫الصحة": لهذا السبب ترتفع حالات كورونا الحرجة منذ منتصف مايو

أكد أن 90% منها في هذه المناطق

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
17,397

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية .

وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.

وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.

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