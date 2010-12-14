"عقران" يحصل على الماجستير بتقدير "ممتاز" في القيادة التربوية

حصل المستشار التعليمي بـ"تعليم نجران" عادل بن أحمد عقران على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتلقى "عقران" التهاني من الأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
حصل المستشار التعليمي بـ"تعليم نجران" عادل بن أحمد عقران على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتلقى "عقران" التهاني من الأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
حصل المستشار التعليمي بـ"تعليم نجران" عادل بن أحمد عقران على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتلقى "عقران" التهاني من الأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
حصل المستشار التعليمي بـ"تعليم نجران" عادل بن أحمد عقران على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتلقى "عقران" التهاني من الأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.