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البحرين.. تعافي 15 حالة إضافية بـ "كورونا" و23 إصابة جديدة

وزارة الصحة تعلن بلوغ إجمالي عدد الحالات إلى 1019

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 15 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 741 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا، عن رصد 23 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1019 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. تعافي 15 حالة إضافية بـ "كورونا" و23 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 15 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 741 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا، عن رصد 23 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1019 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:43 PM

البحرين.. تعافي 15 حالة إضافية بـ "كورونا" و23 إصابة جديدة

وزارة الصحة تعلن بلوغ إجمالي عدد الحالات إلى 1019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 15 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 741 حالة حتى الآن.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا، عن رصد 23 حالة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1019 حالة.

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