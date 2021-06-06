وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-06 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 10:56 AM

حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً "الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية





A A A





2 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.