حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً
"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-06
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
10:56 AM
حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً
"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.