"القويحص" يوجِّه بالسماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق

في إطار التسهيل على المواطنين بعد أن كان ممنوعًا منذ سنوات

وجَّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق للأهالي.

يأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين لذبح الأضاحي في المطابخ الأهلية بعد أن كان الذبح فيها ممنوعًا منذ سنوات.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، يوجِّه بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق للأهالي، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتوافُر الاشتراطات الصحية.