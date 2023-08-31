النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دلتا" يضرب إسرائيل.. ويصيب 10118 شخصًا خلال يوم

"بينيت" يشدِّد على التطعيم والإجراءات الاحترازية

سجَّلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سُجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وشدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الالتزام بالتطعيم وإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.

وطالب السكان الذين أعمارهم من 12 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".

يُشار إلى أن نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة تلقوا جرعتَيْن من اللقاح.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"دلتا" يضرب إسرائيل.. ويصيب 10118 شخصًا خلال يوم
سبق

سجَّلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سُجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وشدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الالتزام بالتطعيم وإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.

وطالب السكان الذين أعمارهم من 12 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".

يُشار إلى أن نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة تلقوا جرعتَيْن من اللقاح.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:43 PM

"دلتا" يضرب إسرائيل.. ويصيب 10118 شخصًا خلال يوم

"بينيت" يشدِّد على التطعيم والإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,618

سجَّلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سُجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وشدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الالتزام بالتطعيم وإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.

وطالب السكان الذين أعمارهم من 12 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".

يُشار إلى أن نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة تلقوا جرعتَيْن من اللقاح.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة