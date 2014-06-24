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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تقدم خدماتها لـ570 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري

إجمالي الوصفات المسجلة بالصيدلية بلغ 421 وصفة طبية

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ 570 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 204 مرضى، وعيادة الباطنية 38 مستفيدًا، كما راجع عيادات الأطفال 115 حالة، وقسم الطوارئ 32 مريضًا، و34 مريضًا في عيادتي الأسنان.

وجرى استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية، و21 مريضًا في عيادة الأذن والأنف، في حين عُمل 89 تحليلاً لـ 20 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ 27 مستفيدًا، وإعطاء 26 لقاحًا لـ 13 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 421 وصفة طبية.

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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تقدم خدماتها لـ570 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري
سبق

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ 570 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 204 مرضى، وعيادة الباطنية 38 مستفيدًا، كما راجع عيادات الأطفال 115 حالة، وقسم الطوارئ 32 مريضًا، و34 مريضًا في عيادتي الأسنان.

وجرى استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية، و21 مريضًا في عيادة الأذن والأنف، في حين عُمل 89 تحليلاً لـ 20 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ 27 مستفيدًا، وإعطاء 26 لقاحًا لـ 13 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 421 وصفة طبية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:24 PM

عيادات "إغاثي الملك سلمان" تقدم خدماتها لـ570 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري

إجمالي الوصفات المسجلة بالصيدلية بلغ 421 وصفة طبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ 570 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 204 مرضى، وعيادة الباطنية 38 مستفيدًا، كما راجع عيادات الأطفال 115 حالة، وقسم الطوارئ 32 مريضًا، و34 مريضًا في عيادتي الأسنان.

وجرى استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية، و21 مريضًا في عيادة الأذن والأنف، في حين عُمل 89 تحليلاً لـ 20 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ 27 مستفيدًا، وإعطاء 26 لقاحًا لـ 13 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 421 وصفة طبية.

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