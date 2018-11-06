النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برج مياه بريدة يزدان بصور خادم الحرمين وولي العهد

تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية إلى القصيم

احتفاءً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى منطقة القصيم اليوم (الثلاثاء)، نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها في موقع "تويتر" صورًا لبرج مياه بريدة، مزدانًا بصور الملك سلمان وولي عهده؛ تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية للمنطقة.

وقالت "الوزارة" في تغريدة لها: "برج مياه بريدة يتزين بصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة الزيارة الميمونة".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برج مياه بريدة يزدان بصور خادم الحرمين وولي العهد
سبق

احتفاءً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى منطقة القصيم اليوم (الثلاثاء)، نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها في موقع "تويتر" صورًا لبرج مياه بريدة، مزدانًا بصور الملك سلمان وولي عهده؛ تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية للمنطقة.

وقالت "الوزارة" في تغريدة لها: "برج مياه بريدة يتزين بصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة الزيارة الميمونة".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:56 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:18 PM

برج مياه بريدة يزدان بصور خادم الحرمين وولي العهد

تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية إلى القصيم

A A A
محمد صبح - الرياض
0
6,166

احتفاءً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى منطقة القصيم اليوم (الثلاثاء)، نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها في موقع "تويتر" صورًا لبرج مياه بريدة، مزدانًا بصور الملك سلمان وولي عهده؛ تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية للمنطقة.

وقالت "الوزارة" في تغريدة لها: "برج مياه بريدة يتزين بصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة الزيارة الميمونة".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة