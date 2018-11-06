برج مياه بريدة يزدان بصور خادم الحرمين وولي العهد

تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية إلى القصيم

احتفاءً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى منطقة القصيم اليوم (الثلاثاء)، نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها في موقع "تويتر" صورًا لبرج مياه بريدة، مزدانًا بصور الملك سلمان وولي عهده؛ تعبيرًا عن الترحيب البالغ بالزيارة الملكية للمنطقة.

وقالت "الوزارة" في تغريدة لها: "برج مياه بريدة يتزين بصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة الزيارة الميمونة".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.