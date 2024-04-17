المكسيك: تسجيل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

"الصحة": عدد الإصابات ربما يبلغ 55951 حالة

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297، والوفيات إلى 486.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم