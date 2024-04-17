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المكسيك: تسجيل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

"الصحة": عدد الإصابات ربما يبلغ 55951 حالة

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297، والوفيات إلى 486.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم

المكسيك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المكسيك: تسجيل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297، والوفيات إلى 486.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:19 PM

المكسيك: تسجيل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

"الصحة": عدد الإصابات ربما يبلغ 55951 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297، والوفيات إلى 486.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم

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