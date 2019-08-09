النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة قلب الحجاج.. قصة اليوم والأمس.. "خدمات وعناية" تحكيها الصور

استعرضها معرض "لبيك" حيث يستقبل زواره يوميًّا في مجمّع تلال النسيم

يَستذكر التاريخ قِصص الأمن والأمان التي تحقّقت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- بعدما دخل مكة المكرمة، بعد تأسيس الدولة السعودية؛ حيث همّه الأول بسط الأمن وتأمين طرق الحجاج، فقضى على قطّاع الطرق ونشر الأمن والأمان.

واستعرض التاريخ المُوثّق بلغات عِدة في معرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بالمشاعر المقدّسة؛ أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك "عبدالعزيز" -رحمه الله- وضعت العناية بالمقدسات ورعاية ضيوف الرحمن في ذروة مسؤولياتها؛ اعتزازًا بهذا الشرف العظيم.

كما دَوّن "التاريخ" أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نقلةً نوعيةً وتاريخيةً في حجم مشروعات التطوير والتوسعة، وتعدّد الخدمات، وسخاء الإنفاق، والخطط التنظيمية المتكاملة، وتوفّر كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

ويقول الكاتب والأديب اللبناني المعروف "شكيب أرسلان" -أمير البيان- الذي حجّ عام ١٣٤٨هـ: "لو لم يكن من مآثر الحكم السعودي؛ سِوى هذه الأمنة الشاملة، الوارفة الظلال على الأرواح والأموال، التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد؛ آمن من شوارع الحواضر الأوروبية؛ لكان ذلك كافيًا في استجلاب القلوب واستنطاق الألسن في الثناء عليه".


يُشار إلى أن معرض "لبيك" الذي دشّنه وزير الشؤون الإسلامية، يقع في مجمّع تلال النسيم بمكّة المكرمة، ويستمر حتى انتهاء موسم الحج؛ حيث يُعد رافدًا من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، عبر إثراء التجربة الدينية للحجاج".

وقدّم "المعرض" مادةً علميةً ومعرفيةً وتاريخيةً ثرية، وفق أحدث المعايير المتحفية التي تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والرسومات التخيلية، والأفلام المرئية، والمؤثرات الصوتية.

ودعا متحدّث وزارة الشؤون الإسلامية "عبدالعزيز العسكر"، الجميع لزيارة المعرض الذي يفتح أبوابه كل يوم طوال موسم الحج، ويستقبل زائريه على اختلاف فئاتهم العمرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة قلب الحجاج.. قصة اليوم والأمس.. "خدمات وعناية" تحكيها الصور
سبق

يَستذكر التاريخ قِصص الأمن والأمان التي تحقّقت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- بعدما دخل مكة المكرمة، بعد تأسيس الدولة السعودية؛ حيث همّه الأول بسط الأمن وتأمين طرق الحجاج، فقضى على قطّاع الطرق ونشر الأمن والأمان.

واستعرض التاريخ المُوثّق بلغات عِدة في معرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بالمشاعر المقدّسة؛ أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك "عبدالعزيز" -رحمه الله- وضعت العناية بالمقدسات ورعاية ضيوف الرحمن في ذروة مسؤولياتها؛ اعتزازًا بهذا الشرف العظيم.

كما دَوّن "التاريخ" أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نقلةً نوعيةً وتاريخيةً في حجم مشروعات التطوير والتوسعة، وتعدّد الخدمات، وسخاء الإنفاق، والخطط التنظيمية المتكاملة، وتوفّر كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

ويقول الكاتب والأديب اللبناني المعروف "شكيب أرسلان" -أمير البيان- الذي حجّ عام ١٣٤٨هـ: "لو لم يكن من مآثر الحكم السعودي؛ سِوى هذه الأمنة الشاملة، الوارفة الظلال على الأرواح والأموال، التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد؛ آمن من شوارع الحواضر الأوروبية؛ لكان ذلك كافيًا في استجلاب القلوب واستنطاق الألسن في الثناء عليه".


يُشار إلى أن معرض "لبيك" الذي دشّنه وزير الشؤون الإسلامية، يقع في مجمّع تلال النسيم بمكّة المكرمة، ويستمر حتى انتهاء موسم الحج؛ حيث يُعد رافدًا من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، عبر إثراء التجربة الدينية للحجاج".

وقدّم "المعرض" مادةً علميةً ومعرفيةً وتاريخيةً ثرية، وفق أحدث المعايير المتحفية التي تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والرسومات التخيلية، والأفلام المرئية، والمؤثرات الصوتية.

ودعا متحدّث وزارة الشؤون الإسلامية "عبدالعزيز العسكر"، الجميع لزيارة المعرض الذي يفتح أبوابه كل يوم طوال موسم الحج، ويستقبل زائريه على اختلاف فئاتهم العمرية.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
05:46 PM

مكة قلب الحجاج.. قصة اليوم والأمس.. "خدمات وعناية" تحكيها الصور

استعرضها معرض "لبيك" حيث يستقبل زواره يوميًّا في مجمّع تلال النسيم

A A A
عمر السبيعي - مكة المكرمة
0
369

يَستذكر التاريخ قِصص الأمن والأمان التي تحقّقت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- بعدما دخل مكة المكرمة، بعد تأسيس الدولة السعودية؛ حيث همّه الأول بسط الأمن وتأمين طرق الحجاج، فقضى على قطّاع الطرق ونشر الأمن والأمان.

واستعرض التاريخ المُوثّق بلغات عِدة في معرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بالمشاعر المقدّسة؛ أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك "عبدالعزيز" -رحمه الله- وضعت العناية بالمقدسات ورعاية ضيوف الرحمن في ذروة مسؤولياتها؛ اعتزازًا بهذا الشرف العظيم.

كما دَوّن "التاريخ" أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نقلةً نوعيةً وتاريخيةً في حجم مشروعات التطوير والتوسعة، وتعدّد الخدمات، وسخاء الإنفاق، والخطط التنظيمية المتكاملة، وتوفّر كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

ويقول الكاتب والأديب اللبناني المعروف "شكيب أرسلان" -أمير البيان- الذي حجّ عام ١٣٤٨هـ: "لو لم يكن من مآثر الحكم السعودي؛ سِوى هذه الأمنة الشاملة، الوارفة الظلال على الأرواح والأموال، التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد؛ آمن من شوارع الحواضر الأوروبية؛ لكان ذلك كافيًا في استجلاب القلوب واستنطاق الألسن في الثناء عليه".


يُشار إلى أن معرض "لبيك" الذي دشّنه وزير الشؤون الإسلامية، يقع في مجمّع تلال النسيم بمكّة المكرمة، ويستمر حتى انتهاء موسم الحج؛ حيث يُعد رافدًا من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، عبر إثراء التجربة الدينية للحجاج".

وقدّم "المعرض" مادةً علميةً ومعرفيةً وتاريخيةً ثرية، وفق أحدث المعايير المتحفية التي تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والرسومات التخيلية، والأفلام المرئية، والمؤثرات الصوتية.

ودعا متحدّث وزارة الشؤون الإسلامية "عبدالعزيز العسكر"، الجميع لزيارة المعرض الذي يفتح أبوابه كل يوم طوال موسم الحج، ويستقبل زائريه على اختلاف فئاتهم العمرية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,627
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,631
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,721

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة