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"كورونا" يتوحش في بريطانيا.. ويصيب 137 ألفاً و583 شخصاً خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 73 مريضاً

أعلنت بريطانيا اليوم (الأحد)، تسجيل 137 ألفاً و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ162 ألفاً و572 حالة أمس، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيانات حكومية.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية 73 وفاة، انخفاضاً من 154 حالة مساء أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الخاصة بأسكتلندا وأيرلندا الشمالية سيجري تحديثها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

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"كورونا" يتوحش في بريطانيا.. ويصيب 137 ألفاً و583 شخصاً خلال يوم
سبق

أعلنت بريطانيا اليوم (الأحد)، تسجيل 137 ألفاً و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ162 ألفاً و572 حالة أمس، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيانات حكومية.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية 73 وفاة، انخفاضاً من 154 حالة مساء أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الخاصة بأسكتلندا وأيرلندا الشمالية سيجري تحديثها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:52 PM

"كورونا" يتوحش في بريطانيا.. ويصيب 137 ألفاً و583 شخصاً خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 73 مريضاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت بريطانيا اليوم (الأحد)، تسجيل 137 ألفاً و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ162 ألفاً و572 حالة أمس، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيانات حكومية.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية 73 وفاة، انخفاضاً من 154 حالة مساء أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الخاصة بأسكتلندا وأيرلندا الشمالية سيجري تحديثها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,564

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