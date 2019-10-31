النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحائلي": لدينا المال وسنجري تغييرات كبيرة في الفريق بالشتوية

بعد خسارة الاتحاد من الأهلي بثنائية

وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.

الاتحاد أنمار الحائلي ديربي جدة الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الحائلي": لدينا المال وسنجري تغييرات كبيرة في الفريق بالشتوية
سبق

وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:39 PM

"الحائلي": لدينا المال وسنجري تغييرات كبيرة في الفريق بالشتوية

بعد خسارة الاتحاد من الأهلي بثنائية

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,032

وعد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير فريقه بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جاءت تصريحات رئيس النادي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم في مباراة "الديربي" أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبخصوص مدرب الفريق قال :" أتواصل مع لاعبين قدامى في العميد من أصحاب الرؤى الفنية الجيدة والمدرب الجديد سيكون مع الفريق في غضون أيام قليلة".

وعن غياب الجماهير قال الرئيس الاتحادي إنه ليس له علاقة بتفريغ المدرجات في ملعب الجوهرة مشدداً على أنه دائماً يقف إلى صف الجمهور الاتحادي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,351
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,815
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,259
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,440

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة