أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.
وقال الوزير: أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.
"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها
قال: ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.
وقال الوزير: أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.
"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها
قال: ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.
وقال الوزير: أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.