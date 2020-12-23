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"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها

قال: ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن

أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.

وقال الوزير: أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.

أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها
سبق

أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.

وقال الوزير: أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:35 PM

"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها

قال: ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي عن إصداره قرار بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها.

وقال الوزير: أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل.

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