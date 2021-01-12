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فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور

إخلاء مزارع في نطاق 5 كيلومترات جنوب غرب البلاد

سجلت فرنسا 197 حالة تفشٍ لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) حتى منتصف يوم أمس، وخاصة في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترًا، مشيرة إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

مما يذكر أن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات إنفلونزا الطيور.

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فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور
سبق

سجلت فرنسا 197 حالة تفشٍ لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) حتى منتصف يوم أمس، وخاصة في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترًا، مشيرة إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

مما يذكر أن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات إنفلونزا الطيور.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
07:35 PM

فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور

إخلاء مزارع في نطاق 5 كيلومترات جنوب غرب البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فرنسا 197 حالة تفشٍ لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) حتى منتصف يوم أمس، وخاصة في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترًا، مشيرة إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

مما يذكر أن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات إنفلونزا الطيور.

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