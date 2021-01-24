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57 % من الأتراك لا يؤيدون سياسة "أردوغان"

الأغلبية رأوا إعطاء الأولوية لروسيا والصين

أفاد استطلاع للرأي أجراه مركز "ميتروبول" التركي لدراسة الرأي العام ونشره اليوم (الأحد) أن 57 في المئة من المشاركين فيه لا يؤيدون سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص في 28 ولاية تركية، أن 40,7 في المئة من المستجوبين يرحبون بنهج "أردوغان" وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ورأى غالبية المُستطلَعِين أن تركيا في سياستها الخارجية يجب أن تعطي الأولوية لروسيا والصين وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

واعتبر 39,4 في المئة منهم أن تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا أولوية وطنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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57 % من الأتراك لا يؤيدون سياسة "أردوغان"
سبق

أفاد استطلاع للرأي أجراه مركز "ميتروبول" التركي لدراسة الرأي العام ونشره اليوم (الأحد) أن 57 في المئة من المشاركين فيه لا يؤيدون سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص في 28 ولاية تركية، أن 40,7 في المئة من المستجوبين يرحبون بنهج "أردوغان" وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ورأى غالبية المُستطلَعِين أن تركيا في سياستها الخارجية يجب أن تعطي الأولوية لروسيا والصين وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

واعتبر 39,4 في المئة منهم أن تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا أولوية وطنية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
07:18 PM

57 % من الأتراك لا يؤيدون سياسة "أردوغان"

الأغلبية رأوا إعطاء الأولوية لروسيا والصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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807

أفاد استطلاع للرأي أجراه مركز "ميتروبول" التركي لدراسة الرأي العام ونشره اليوم (الأحد) أن 57 في المئة من المشاركين فيه لا يؤيدون سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص في 28 ولاية تركية، أن 40,7 في المئة من المستجوبين يرحبون بنهج "أردوغان" وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ورأى غالبية المُستطلَعِين أن تركيا في سياستها الخارجية يجب أن تعطي الأولوية لروسيا والصين وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

واعتبر 39,4 في المئة منهم أن تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا أولوية وطنية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

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