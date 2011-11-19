ندوة لندن.. خبراء يتفقون على افتراء الإعلام ضد المملكة وكيفية المحاسبة

تحت عنوان "التجاوزات الإعلامية ودور القانون" بحضور المقوشي

أعلن الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، عن استعداد الملحقية للتكفل برسوم برامج ودورات تدريبية نوعية لطلاب وطالبات الإعلام في مؤسسات إعلامية متميزة في المملكة المتحدة.

وجاءت مبادرة الملحق الثقافي تفاعلاً مع طرح وفكرة رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في المملكة المتحدة بندر الرشودي الذي أكد على أهمية الاستثمار في طلاب وطالبات الإعلام المبتعثين من خلال تدريبهم في كيانات إعلامية متميزة في بلد الابتعاث بهدف خلق جيل إعلامي جديد يخدم مستقبل الوطن ورؤيته الطموحة.

وأشار الدكتور المقوشي خلال رعايته للحفل الختامي للدورة التاسعة لنادي الإعلاميين السعوديين في المملكة المتحدة إلى أن الملحقية بصدد الإعلان عن مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تُعنى بالحوار مع الآخرين وتركز على الأسئلة الشائعة والإجابة عليها رغبة في تعزيز حوار أبناء الوطن مع الشعوب الأخرى.

وكانت الندوة قد شارك فيها المحامي الدولي عثمان بن خالد العتيبي أحمد السلمي المبتعث لدراسة الدكتوراه وأدارها الأستاذ مالك معيض المبتعث لدراسة الدكتوراه.

وأكد العتيبي أن الهجوم على السعودية ليس بجديد ولن يتوقف، ولكن الوطن دونه أبناؤه قادة وشعب، مشيرًا إلى أن الهدف من الهجمات الإعلامية الأخيرة هو سمو ولي العهد محمد بن سلمان لأنه يقود مشروعًا نهضويًا رائدًا سيرتقي بالسعودية والبلدان المحيطة والشرق الأوسط لينافس العالم الأول.

ولفت إلى أن القنوات المغرضة تجاوزت الأعراف المهنية الإعلامية بالافتراء والكذب على السعودية ولم يسلم منها حتى الملك المؤسس، مؤكدًا أن الطعن بقادة الدول لا يقتصر على القادة أنفسهم، بل يتعدى للمواطنين ويعرض أرواحهم للخطر خارج أوطانهم .

وأشار إلى أن الأعداء لا يروق لهم ارتقاء السعودية وتقدمها وقيادتها للأمة الخليجية والعربية والإسلامية، مشددًا على أننا بحاجة ملحة وضرورية لوجود ذراع قانونية للقضاء على الافتراء والتضليل الهادف لدفع العالم لكراهية السعودية، معتبرًا ذلك إرهابًا يجب وقفه بالقانون الدولي.

فيما تحدث المبتعث السلمي عن المواطن الصحفي (المغرد الوطني) الذي شارك بفاعلية في نقل وتصحيح الأخبار بعفوية ومصداقية وعمق انتماء، لافتًا إلى أن التجاوزات الإعلامية ضد المملكة فشلت إقليمياً بفضل المغرد السعودي والذي ساهم في إيضاح الحقيقة للجميع والأهداف من تلك الهجمات.

وأشار السلمي إلى أن الصحف والوكالات الغربية تستقي أخبارها من مراسلين لهم أجندة وتوجهات خاصة في المنطقة، مما يؤثر على الحقيقة وتغييبها، مستعرضًا الشعارات الغربية حول الإنسانية والعدالة والتي تحضر في قضايا وتغيب في أخرى، موضحًا أن الأسبوع الأول من قضية اختفاء المواطن السعودي في أسطنبول (قبل أن تعلن وفاته لاحقاً) بلغ عدد الأخبار والمواد الإعلامية التي نشرت في صحيفة الواشنطن بوست ووكالة رويترز ضعف ما تم نشره من قبلهما في أبريل الماضي لنفس الفترة (أسبوع واحد) عندما بلغ ضحايا الهجوم الكيماوي على دوما أكثر من سبعين شخصًا جلهم من الأطفال والنساء.

وأكد الحضور من إعلاميين وقانونيين على غياب الصوت الإعلامي السعودي المؤثر دوليًا، مطالبين بخطة طموحة طويلة المدى للارتقاء بإعلامنا ليواكب مكانة وسمعة وطن السلام.