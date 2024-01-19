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رسمياً.. "أخضر 23" يواجه أوزبكستان في نصف نهائي آسيا

تقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عاماً نظيره أوزبكستان في دور الأربعة من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في تايلاند.

وسيتواجه الطرفان يوم الأربعاء المقبل بعد تغلب الأخضر على تايلاند بهدف دون رد.

وتأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي سيتواجه منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية.

المنتخب السعودي تحت 23 عام بطولة كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. "أخضر 23" يواجه أوزبكستان في نصف نهائي آسيا
سبق

تقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عاماً نظيره أوزبكستان في دور الأربعة من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في تايلاند.

وسيتواجه الطرفان يوم الأربعاء المقبل بعد تغلب الأخضر على تايلاند بهدف دون رد.

وتأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي سيتواجه منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:31 PM

رسمياً.. "أخضر 23" يواجه أوزبكستان في نصف نهائي آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عاماً نظيره أوزبكستان في دور الأربعة من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في تايلاند.

وسيتواجه الطرفان يوم الأربعاء المقبل بعد تغلب الأخضر على تايلاند بهدف دون رد.

وتأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي سيتواجه منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية.

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