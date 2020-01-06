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المدينة المنوّرة .. إنهاء معاناة مريضة من ورم في الجمجمة

كانت تعاني صداعاً مزمناً في الجزء الخلفي للرأس

‏‫أجرى -بفضل الله- فريق جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدماغية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، عملية ناجحة لاستئصال ورم متجذر في قاع جمجمة لمريضة كانت تعاني صداعاً مزمناً في الجزء الخلفي للرأس.

وبعد عمل فحوص تصويرية تبيّن وجود ورم حميد في قاع الجمجمة أمام جذع الدماغ (الثقبة العظمى) وتمّ اتخاذ القرار الطبي بضرورة استئصاله خلال عملية عن طريق فتحة جراحية خلف الأذن؛ للوصول إلى قاع الجمجمة، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد إكمال البرنامج العلاجي.

المدينة المنورة فريق طبي مستشفى الملك فهد العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة .. إنهاء معاناة مريضة من ورم في الجمجمة
سبق

‏‫أجرى -بفضل الله- فريق جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدماغية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، عملية ناجحة لاستئصال ورم متجذر في قاع جمجمة لمريضة كانت تعاني صداعاً مزمناً في الجزء الخلفي للرأس.

وبعد عمل فحوص تصويرية تبيّن وجود ورم حميد في قاع الجمجمة أمام جذع الدماغ (الثقبة العظمى) وتمّ اتخاذ القرار الطبي بضرورة استئصاله خلال عملية عن طريق فتحة جراحية خلف الأذن؛ للوصول إلى قاع الجمجمة، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد إكمال البرنامج العلاجي.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:26 AM

المدينة المنوّرة .. إنهاء معاناة مريضة من ورم في الجمجمة

كانت تعاني صداعاً مزمناً في الجزء الخلفي للرأس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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‏‫أجرى -بفضل الله- فريق جراحة قاع الجمجمة والأوعية الدماغية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، عملية ناجحة لاستئصال ورم متجذر في قاع جمجمة لمريضة كانت تعاني صداعاً مزمناً في الجزء الخلفي للرأس.

وبعد عمل فحوص تصويرية تبيّن وجود ورم حميد في قاع الجمجمة أمام جذع الدماغ (الثقبة العظمى) وتمّ اتخاذ القرار الطبي بضرورة استئصاله خلال عملية عن طريق فتحة جراحية خلف الأذن؛ للوصول إلى قاع الجمجمة، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد إكمال البرنامج العلاجي.

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