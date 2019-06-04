محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.
محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-04
استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:57 PM
محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.