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محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.

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محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
سبق

استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:57 PM

محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.

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